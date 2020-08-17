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17 августа 2020, понедельник, 12:59 371
Экономика 2020-08-17T13:15:01+03:00
Українські Новини
РГК поддерживает необходимость разработки Национальной экономической стратегии

РГК поддерживает необходимость разработки Национальной экономической стратегии

Александр Дмитриенко

Региональная Газовая Компания поддерживает необходимость разработки Национальной экономической стратегии.

Об этом говорится в сообщении компании.

Региональная Газовая Компания приняла участие во встрече представителей ключевых отраслей с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также руководством Офиса Президента и Нацбанка.

Тема мероприятия, организованного по инициативе главы Кабинета министров - разработка Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для достижения устойчивого развития Украине нужны от 5 до 10 лет последовательных усилий. Для этого необходима координация основных стейкхолдеров в процессе создания и реализации Стратегии.

«Если мы смотрим на 10 лет вперед, то стратегическими направлениями государственной политики должны быть внедрение лучших европейских практик, которые касаются улучшения стандартов безопасности, ведения бизнеса и качества жизни», - отметил Денис Шмыгаль.

На встрече были представлены семь векторов развития Украины, которые легли в сонову разработки стратегии: промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R & D, инфраструктура и энергетический сектор.

В ходе обсуждения Стратегии директор РГК Олег Никоноров отметил, что энергетическая инфраструктура может стать одним из ключевых драйверов будущего экономического роста. РГК готова принять участие в разработке Национальной экономической стратегии, используя свой опыт создания цифровых сервисов для миллионов клиентов и внедрение современных технологий для повышения производительности труда.

В обсуждении Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года приняли участие владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний, которые представляли ключевые отрасли экономики Украины.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

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