Старт состоялся: "Интеллект молодежи - Киеву" - на улицах и в метро столицы!

На днях стартовал социальный проект "Интеллект молодежи - Киеву!". Он создан по инициативе Департамента образования и науки г. Киева с целью формирования общественного мнения о важности внешкольного образования, творческого развития учащейся молодежи Киева - будущей научной элиты Украины.

Как пишет официальный сайт Киевской малой академии наук, внешкольное образование является уникальным звеном в общей системе образования, которое создает условия для интеллектуального, духовного и физического развития детей и учащейся молодежи в свободное от учебы время, удовлетворяет их любознательность и жажду познания. Оно дает возможность детям развивать свои природные таланты, реализовывать свои замыслы и определить свой дальнейший профессиональный путь.

В рамках проекта "Интеллект молодежи - Киеву" 18 воспитанников Киевской МАН – победители международных и всеукраинских конкурсов научно-технического творчества молодежи и авторы исследований, имеющих особую актуальность для общественно-экономической жизни Украины и получивших высокую профессиональную оценку от отечественных ученых, стали участниками 1-го этапа проекту, во время которого киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с достижениями этих юных изобретателей и идеями их научных разработок благодаря информации о них, размещенной на city- и метролайтах Киева.

36 плакатов уже размещены на станциях метро Шулявская, Арсенальная, Дорогожичи, Лукьяновская, Золотые Ворота, Печерская, Дружбы Народов. Кроме того, юных звезд можно увидеть на ситилайтах на центральных улицах и площадях Киева: Кловский спуск, ул. генерала Алмазова, ул. Павла Скоропадского, ул. Народного Ополчения, ул. Бульварно-Кудрявская, ул. Михайловская, ул. Крещатик, Львовская Площадь.

"Интеллект молодежи - Киеву" призван на примере этих обыкновенных, но необычных в своих талантах и способностях, подростков, доказать, что каждый может добиться успеха, стать генератором изменений к лучшему, если настойчиво идти к своей цели. Проект направлен на формирование настоящих общественных ценностей, заключающихся в том, что общественный авторитет должен принадлежать личностям, которые своим талантом и самоотдачей делают нашу страну более развитой и богатой.

Эта инициатива - прекрасная возможность познакомить столицу и ее гостей с фронтмейкерамы инновационной реальности будущего - гордостью украинской юношеской науки. Это наглядная демонстрация того, что юношеские изобретения могут быть абсолютно профессиональными и внедряться в те сферы социально-экономической жизни столицы, где необходимы инновации. Общество должно знать о громадном интеллектуальном потенциале будущего нашего государства и осозновать, что всякая поддержка интеллектуально одаренных детей — это лучшая инвестиция в инновационное завтра Украины.

Киевская МАН благодарит наших талантливых, вдохновенных, творческих - и просто замечательных воспитанников – участников этого проекта! Вы славите Киев и Украину! Успехов вам во всех ваших начинаниях! А также мы благодарим всех педагогов и ученых за их самоотверженный труд в подготовке будущей научной элиты Украины! Интеллект молодежи -Киеву и Украины!

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