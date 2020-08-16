У Дональда Трампа умер младший брат

Умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт. Ему было 72 года.

Об этом говорится в заявлении Трамп, опубликованом на сайте Белого дома.

Американский лидер не уточнил причину смерти брата, однако отметил, что был с ним в хороших отношениях.

"С тяжелым сердцем я разделяю то, что сегодня вечером мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - говорится в заявлении Трампа.

Роберт Трамп, родившийся в 1948 году, являлся одним из управляющих основной компании своего старшего брата The Trump Organization.



Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп в десятый раз стал дедом. Пятеро внуков от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы Трамп, трое от старшей дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера и двое внуков от Эрика Трампа.



Тем временем 3 ноября 2020 года в США состоятся выборы президента.