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15 августа 2020, суббота, 17:47 67
Жизнь 2020-08-15T18:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. На могиле певца сотни поклонников пели "Кукушку"

Сегодня 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. На могиле певца сотни поклонников пели "Кукушку"

Валерия Драгомирова
Виктор Цой, Кукушка
Группа
Группа "Кино". Фото: Facebook/Виктор Цой,группа "Кино"

Сегодня исполняется 30 лет со дня гибели легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. На место захоронения певца пришли сотни поклонников и грандиозно отметили эту дату. Видео опубликовал Телеграм-канал "Mash на Мойке".

Так, на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге около памятника Цою собрались сотни людей, которые хором распевали песни артиста. На видео видно, как поклонники исполняют известную песню "Кукушка". Собравшиеся вспоминали артиста и обсуждали его творчество.

Виктор Цой - советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы "Кино", в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен. По официальной версии, 15 августа 1990 года музыкант погиб в автокатастрофе. А именно заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус". 



Как сообщали Українські Новини, "Интер" покажет премьеру документального проекта собственного производства "Цой жив. 30 лет без "Кино". В 21:30 впервые на телевидении будет показан короткометражный фильм "Конец каникул" с участием Виктора Цоя и группы "Кино". Это первая роль музыканта в кино.

Кроме того, в 2010 году музыканты "Кино" временно воссоединились для записи саундтрека

Тем временем группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада. 

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