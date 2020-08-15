Сегодня 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. На могиле певца сотни поклонников пели "Кукушку"

Сегодня исполняется 30 лет со дня гибели легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. На место захоронения певца пришли сотни поклонников и грандиозно отметили эту дату. Видео опубликовал Телеграм-канал "Mash на Мойке".

Так, на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге около памятника Цою собрались сотни людей, которые хором распевали песни артиста. На видео видно, как поклонники исполняют известную песню "Кукушка". Собравшиеся вспоминали артиста и обсуждали его творчество.

Виктор Цой - советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы "Кино", в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен. По официальной версии, 15 августа 1990 года музыкант погиб в автокатастрофе. А именно заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".







Как сообщали Українські Новини, "Интер" покажет премьеру документального проекта собственного производства "Цой жив. 30 лет без "Кино". В 21:30 впервые на телевидении будет показан короткометражный фильм "Конец каникул" с участием Виктора Цоя и группы "Кино". Это первая роль музыканта в кино.



Кроме того, в 2010 году музыканты "Кино" временно воссоединились для записи саундтрека.



Тем временем группа "Кино" даст концерт через 30 лет после распада.