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14 августа 2020, пятница, 19:19 725
Общество 2020-08-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Всеукраинское социсследование показало распределение симпатий украинцев перед местными выборами

Всеукраинское социсследование показало распределение симпатий украинцев перед местными выборами

Петр Стуженко
Соцопрос, Местные выборы-2020, Active Group
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: Pixabey
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: Pixabey

6-10 августа 2020 года исследовательская компания Active Group провела всеукраинское социологическое исследование. В общем методом личных интервью по стандартизированной анкете было опрошено 2 500 респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность такого исследования при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,5%.

Исследование показало, что партия "Слуга народа" все еще удерживает главную позицию - ей отдают предпочтение 27,4% респондентов. На втором месте - партия "Европейская солидарность", набравшая 16,5%. Замыкает тройку лидеров симпатий "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая имеет 15,9% симпатий.

За ними в рейтинге идет Всеукраинское объединение "Батьківщина" с 12%. Следующее место с большим отрывом занимает "Радикальная партия Олега Ляшко", сильно потерявшая свои позиции - только 4,4% опрошенных. "Партия Шария" с 3,7% сторонников не смогла превзойти предыдущие рейтинги. Всеукраинское объединение "Свобода" набрало 3,2% сторонников несмотря на прежнюю участие в парламенте. Партия "Сила и честь" также удерживает предыдущий уровень поддержки - 3%.

Новый политический проект "За майбутнє" предварительно получил поддержку 2,6% украинцев. Такой стремительный взлет показывает, что при правильной работе партия "За майбутнє" может претендовать на места в местных и областных советах.

Замыкает рейтинг партия "Голос", набравшая только 2,4% симпатий опрошенных украинцев.

В опросе не были представлены узкорегиональные политические проекты. В ходе общенационального исследования у них практически отсутствуют шансы получить значительную приверженность населения. Однако, количество респондентов, давших ответ "Другая партия" почти достигла 5%. Для парламентских выборов этот показатель редко превышает предел в 2%.

Также в исследовании украинцев просили оценить работу действующих представителей власти. 45% населения положительно или скорее положительно оценивают деятельность Президента Владимира Зеленского, а 46% неодобрительно относятся к ней, оценив отрицательно или скорее отрицательно. Работу министра внутренних дел Арсена Авакова положительно или скорее положительно оценивают 19,7% респондентов, а отрицательно или скорее отрицательно - 62,9%. 47,5% не одобряют работу председателя Офиса Президента Андрея Ермака, а 56,5% отрицательно или скорее негативно относятся к работе 56,5%. Рейтинг министра здравоохранения Максима Степанова составил 30,5% положительных или скорее положительных оценок против 44,5% отрицательных, или скорее отрицательных.

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