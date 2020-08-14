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14 августа 2020, пятница, 19:26 916
Экономика 2020-08-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Иск "ЕГАЗ" к НКРЭКУ не влияет на контракт на транзит российского газа, - заявление компании

Иск "ЕГАЗ" к НКРЭКУ не влияет на контракт на транзит российского газа, - заявление компании

Александр Дмитриенко
Природный газ (иллюстрация). Фото: turbinist.ru
Природный газ (иллюстрация). Фото: turbinist.ru

ООО "ЕГАЗ" заявляет, что иск компании к Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) никоим образом не влияет на контракт на транзит российского газа.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"ЕГАЗ" оспаривает в судебном порядке отдельные нормы постановления НКРЭКУ №3013 "Об установлении тарифов для ООО "Оператор ГТС Украины" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2020–2024 годы", которые были приняты непрозрачно и без публичного обсуждения. В частности, иск компании касается непрозрачного и непубличного установления коэффициентов для точек входа в газотранспортную систему. Иск"ЕГАЗ" никоим образом не влияет на внешнеэкономической контракт между НАК "Нефтегаз Украины" и РАО "Газпром" на транзит газа", - говорится в нем.

Согласно сообщению, во время обсуждения проекта изменений в упомянутое постановление дополнительных коэффициентов для точек входа в газотранспортную систему вообще не предусматривалось, а на открытых слушаниях этот вопрос не поднимался.

При этом, согласно сообщению, коэффициенты были установлены по предложению ООО "Оператор ГТС Украины" непосредственно на заседании НКРЭКУ с нарушением процедуры.

Кроме того, НКРЭКУ не обнародовала никакого экономического обоснования необходимости установления этих коэффициентов и соответствующих расчетов, и документов, которые подтверждали бы экономическую обоснованность этих коэффициентов.

"Установление коэффициентов таким непрозрачным и непубличным способом является дискриминирующим по отношению к заказчикам услуг транспортировки – импортерам природного газа, – поскольку тариф на точках входа в ГТС на межгосударственных соединениях был увеличен почти вдвое, в то время как для заказчиков услуг транспортировки – добывающих компаний – тариф на точке входа в ГТС оставлен без изменений и к нему не начисляются дополнительные коэффициенты", - отмечается в сообщении.

Компания считает, что указанное решение регулятора, принятое непрозрачным и непубличным способом, ограничивает конкуренцию на рынке природного газа и приведет к увеличению стоимости природного газа для конечных потребителей.

Как сообщали Українськi Новини, 24 декабря Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила тарифы для ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Оператор ГТС Украины") на услугу транспортировки природного газа трансграничными газопроводами для точек "вход" на уровне 101,93 гривен/тыс. куб. м и точек "выход" на уровне 124,16 гривен/тыс. куб. м на 2020-2024 годы.

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