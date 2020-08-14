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  • Главный налоговик страны собирается плотнее затянуть налоговую петлю на шеях украинцев, - экономист Алексей Кущ
14 августа 2020, пятница, 18:57 778
Экономика 2020-08-14T19:15:01+03:00
Українські Новини
Главный налоговик страны собирается плотнее затянуть налоговую петлю на шеях украинцев, - экономист Алексей К

Главный налоговик страны собирается плотнее затянуть налоговую петлю на шеях украинцев, - экономист Алексей Кущ

Надежда Комендантова
Налоговая, Алексей Кущ
Налоговая служба Фото: ГФС Украины
Налоговая служба Фото: ГФС Украины

Главный налоговик страны Алексей Любченко в интервью рассказал, что в стране – много денег, особенно у малого бизнеса и мелких фермеров, где можно изъять десятки миллиардов гривен новых налогов. Речь идет об ужесточении налогового давления в стране. Об этом в своей колонке на странице издания "Цензор" пишет экономист Алексей Кущ.

"Тема богатства украинцев в представлении чиновников в общем-то не нова. Я слышал подобные высказывания и в окружении Кучмы, и Ющенко, и Януковича и, конечно, Порошенко. Не изменился вектор и сейчас. Это не олигархи богатые, а селяне, обрабатывающие до 10 га земли. Попахивает новой продразверсткой. Хорошая тема – загнать в налоговые долги мелких фермеров и семейные хозяйства накануне открытия рынка земли", - отметил Алексей Кущ.

Экономист рассказал, что "дебютные" идеи налоговиков: ужесточение применения РРО для малого бизнеса, применение механизма КИК – для среднего. Но основной акцент будет делаться на обложении НДС единоличных фермерских хозяйств: по мнению фискалов, там сокрыто 150-200 млрд. грн. и государство планирует изъять шестую часть этих доходов.

"Как "опции", рассматривают возможное повышение налогообложения доходов физлиц, более жесткий налоговый контроль за сдачей недвижимости в аренду, налогообложение торговли на интернет-площадках", - пишет Алексей Кущ.

И добавляет: "Перенос акцента налогообложения с труда на капитал и активы (богатство) – это даже не модный тренд, а инстинкт выживания национальных экономик. Тогда почему в Украине продолжают действовать с точностью до наоборот?".

Напомним, в интервью Левому берегу глава налоговой Алексей Любченко также заявил, что понятие скрутки в Украине перестало существовать на 99%.

 

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