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14 августа 2020, пятница, 18:13 534 Фото
Происшествия 2020-08-14T18:30:01+03:00
Українські Новини
Ермак, мой деньги в "Санаханте", а не на Донбассе, – возле ОПУ требовали провести выборы на мирной Донеччине и

Ермак, мой деньги в "Санаханте", а не на Донбассе, – возле ОПУ требовали провести выборы на мирной Донеччине и Луганщине

Петр Стуженко
Митинг, Офис Президента Украины, Местные выборы-2020, Вячеслав Серпокрылов, Новая нация, Наталья Целовальниченко
Митинг у здания Офиса Президента Украины. Фото: glavcom.ua
Митинг у здания Офиса Президента Украины. Фото: glavcom.ua

Ветераны антитеррористической операции (АТО) и украинцы из восточных областей провели акцию протеста возле Офиса Президента Украины с требованием провести выборы в 8 объединенных территориальных общинах (ОТО) Луганской и 10 ОТО Донецкой областей, находящихся на подконтрольной украинскому власти территории.

Об этом сообщило интернет-издание Главком.

"Когда надо – перемирие? Когда надо – война? Требуем выборов на украинском Донбассе!", "Нет – выборам на оккупированном Донбассе! Да – выборам на украинском Донбассе!", "Мы воевали не за коррупцию ОВЦА и ОПУ на Донбассе". Под такими лозунгами у здания Офиса Президента состоялась акция ветеранов АТО и украинцев из восточных областей, требовавших провести выборы в 10 ОТО Донеччины и 8 ОТО Луганщины.

"Мы воевали не только за территорию, мы прежде всего воевали за людей и за их право на достойную жизнь. Но о какой достойной жизни можно говорить, если у нас забрали право голоса? Во всех уголках Украины люди имеют возможность избирать своих депутатов, только нас лишили ее", – отметил один из организаторов акции Вячеслав Серпокрылов, Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории "Новая нация".

Участники акции отметили, что избрание местных депутатов – это возможность для людей достучаться до власти.

"Отсутствие нового депутатского корпуса развяжет руки бесконтрольной коррупции, ведь только в одном месте будут принимать решение, на что тратить бюджетные деньги. Мы уже несколько лет наблюдаем за работой ОВЦА и видим, что социальное направление финансируется по остаточному принципу. Депутаты - это единственное, что соединяет народ и власть, только с их помощью люди могут донести информацию о том, в чем они нуждаются", – заявила правозащитница, которая специализируется по делам оккупированных территорий и перемещенных лиц, Наталья Целовальниченко.

Протестующего принесли чемодан с надписью "Ермак. Зе-чемодан. Вокзал. Санахант", с которым их остановили у входа на площадь перед зданием ОПУ.

"Инициатором отмены выборов на украинском Донбассе был глава ОПУ Ермак. Цель: превратить регион в территорию для отмывания денег. Мы требуем от Ермака взять чемодан и вернуться в "Санахант", с которым он долгое время сотрудничал. Ермак! Мой деньги в "Санаханте", а не в Донецкой и Луганской областях", – пояснил Вячеслав Серпокрылов.

8 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК), ссылаясь на заключение Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, определила территориальные общины Луганской и Донецкой областей, на территории которых невозможно проведение местных выборов этой осенью. Речь идет об оккупированных территориях Донбасса, а также о подконтрольных Украины территории у линии разграничения.

"ЦИК приняла к сведению сделаны выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области", – сообщили в ЦИК.

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