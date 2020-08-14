подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Активисты требуют от министра Ткаченко объяснений по поводу дома в заповедной зоне
14 августа 2020, пятница, 15:51 1995
Политика 2020-08-14T17:15:02+03:00
Українські Новини
Активисты требуют от министра Ткаченко объяснений по поводу дома в заповедной зоне

Активисты требуют от министра Ткаченко объяснений по поводу дома в заповедной зоне

Надежда Комендантова
Александр Ткаченко, Министр культуры
Фото: Журналист
Фото: Журналист

В четверг, 13 августа, в Киеве прошел митинг под домом министра культуры Александра Ткаченко, расположенном в заповедной зоне Труханова острова.

Об этом стало известно от журналиста информационного агентства "Журналист" , который находился на месте событий, пишет "Апостроф".

Активисты ГО "Ліс" и ГО "Товариство охорони пам’яток культури міста Києва" протестовали против застройки Труханова острова и требовали, чтобы Ткаченко объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны, так как министр культуры, представитель партии "Слуга народа" и бывший гендиректор "1+1 Media" проживает в этом доме на Трухановом острове в рекреационной зоне, и до сих пор не декларировал его.

"Мы собрались здесь для того, чтобы нынешний министр культуры объяснил, почему он считает, что он имеет право проживать на территории заповедной зоны и почему он не внес эту недвижимость в декларацию. Это уже не первый раз, когда Александра Ткаченко просят объяснить жителям Киева факт проживания в этом доме. 2 года назад он уверял, что в декларации за 2019 год мы увидим у кого и за сколько он арендует это жилье, но, к сожалению, этого так и не случилось", - прокомментировал один из активистов.

По словам митингующих, они организовали митинг у дома Ткаченко, чтобы спровоцировать реакцию чиновника на свои требования.

Больше новостей о: Александр Ткаченко Министр культуры

Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%
В Киевской области падает заболеваемость COVID-19, а смертность - растет
Новости
Нардеп Качура потребовал распустить общественный совет при Минюсте за антиконституционное решение запретить Партию Шария 16:51
Скрин с видео на ФБ-аккаунте Виталия Кличко
Мэр Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь 16:48
Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября 16:44
Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента 16:42
На спецплощадке "Ивано-Франковскгаз" провел испытания газораспределительной системы водородом 16:35 Пресс-релиз
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
больше новостей
Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok