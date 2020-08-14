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14 августа 2020, пятница, 15:34 3665 Фото
Происшествия 2020-08-14T15:39:57+03:00
Українські Новини
Луганчане приехали в Киев требовать выборов

Луганчане приехали в Киев требовать выборов

Петр Стуженко
Митинг, Сергей Шахов, Верховная Рада Украины, Офис Президента Украины, Местные выборы-2020
Митинг у здания Администрации Президента. Фото: Facebook
Митинг у здания Администрации Президента. Фото: Facebook

В пятницу, 14 августа, в Киеве у здания Офиса Президента Украины прошла мирная акция протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене местных выборов в отдельных объединенных территориальных общинах (ОТО) Луганской и Донецкой областей. Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от Президента Владимира Зеленского провести законные выборы во всех ОТО украинского Донбасса, а также отправить в отставку председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.

Именно Гайдай подал в ЦИК документы, на основани которых было принято Постановление об отмене выборов в ряде ОТО Луганской и Донецкой областей. "Этот отчет не просто содержит неправдивую информацию, но и сознательнно вводит в заблуждение руководство страны", - заявил народный депутат Сергей Шахов, выступивший перед участниками акции.

"Я призываю все силовые структуры возбудить уголовное дело по факту подделки документов губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем, который ввел в заблуждение Президента и ЦИК. Люди ждали 5 лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: Президент хочет мира, а губернатор хочет войны? СБУ, Национальная полиция, ГБР - покажите наконец свою работу!" - отметил нардеп.

Шахов также добавил, что в луганской области успешно прошли местные выборы 2015 года, а также парламентские и президентские выборы 2019 года, и никаких провокаций и эксцессов не было.

Также учасники акции сообщили, что их пытались не пустить в Киев. Жителей Донбасса, которые ехали на мирную акцию протеста, изначально не пропускали на пунктах пропуска более 5 часов, обыскивали, записывали личные данные,  проверяли телефоны и личные вещи.

Сообщается, что свои требования активисты передали в письменном обращении к Президенту Зеленскому и главе ЦИК. В руках луганчане держали плакаты с надписями "Повернемо право голосу українцям!", "Мы хотим выборы в местные советы!", "Я не дам украсть мой голос!", "Президент должен нас услышать!", "Президент! Народ негодует - твой Гайдай пусть гайдует!".

"Слуги" так испугались результатов социологических исследований на Донбассе, что нашли единственный способ не проиграть на местных выборах - отменить их вовсе. Прикрываясь абсолютно надуманными "вопросами безопасности" они решили узурпировать власть в регионе. Этого не будет", – добавил председатель Лисичанской избирательной комиссии Дмитрий Конов.

Это уже третья подобная акция протеста за неделю. Ранее избиратели протестовали против отмены местных выборов в Северодонецке и требовали уволить губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

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