подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Руководство МОЗ впервые посетит Одесский центр нефрологии после скандала с протеже Богатыревой
14 августа 2020, пятница, 14:57 847
Политика 2020-08-14T15:00:34+03:00
Українські Новини
Руководство МОЗ впервые посетит Одесский центр нефрологии после скандала с протеже Богатыревой

Руководство МОЗ впервые посетит Одесский центр нефрологии после скандала с протеже Богатыревой

Николай Полищук
Одесский центр нефрологии и диализа Фото odessit.ua
Одесский центр нефрологии и диализа Фото odessit.ua

Заместитель министра охраны здоровья Украины Ирина Микичак совершает рабочую поездку в Одесскую область 14 и 15 августа.

Согласно графику визита, обнародованному пресс-службой Одесской облгосадминистрации, в пятницу замминистра планирует работать в Одессе, а в субботу посетит медучреждения Измаила и Черноморска.

Среди запланированных визитов в Одессе – посещение КНП "Одесский областной центр нефрологии и диализа" Одесского областного совета".

Это первое посещение центра руководством МОЗа после громкого скандала, когда журналисты выяснили, что к его деятельности имеет отношение другой замминистра – Игорь Иващенко, который работал в комитете по госзакупкам при Раисе Богатыревой.

После выхода расследования бывший и.о. директора центра Виктор Лубашев был отстранен. А в самом центре началась проверка.

Примечательно, что от МОЗа в Одессу поехал не Иващенко, а Микичак. В ее задачу входит успокоить коллектив и пациентов, что при новом руководстве Инне Свирид условия оказания помощи пациентам и ее качество не изменятся.

Больше новостей о:

Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника
В Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки. Один человек умер
Новости
SkyUp планирует открыть продажу билетов в 10 городов с октября. Список направлений 15:00
Руководство МОЗ впервые посетит Одесский центр нефрологии после скандала с протеже Богатыревой 14:57
Зеленский просит раду собраться 25 августа и решить, поднимут ли минимальную зарплату в сентябре 14:57
Марченко заявил, что долги Украины реструктуризировать не нужно 14:47
RAB-тариф создает требования к качеству электроснабжения и предоставляет возможности их реализовать, – Визир 14:44
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина 12:49
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
В Украине повысят минималку в три этапа. Когда это произойдет и насколько вырастет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok