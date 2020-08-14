Руководство МОЗ впервые посетит Одесский центр нефрологии после скандала с протеже Богатыревой

Заместитель министра охраны здоровья Украины Ирина Микичак совершает рабочую поездку в Одесскую область 14 и 15 августа.

Согласно графику визита, обнародованному пресс-службой Одесской облгосадминистрации, в пятницу замминистра планирует работать в Одессе, а в субботу посетит медучреждения Измаила и Черноморска.

Среди запланированных визитов в Одессе – посещение КНП "Одесский областной центр нефрологии и диализа" Одесского областного совета".

Это первое посещение центра руководством МОЗа после громкого скандала, когда журналисты выяснили, что к его деятельности имеет отношение другой замминистра – Игорь Иващенко, который работал в комитете по госзакупкам при Раисе Богатыревой.

После выхода расследования бывший и.о. директора центра Виктор Лубашев был отстранен. А в самом центре началась проверка.

Примечательно, что от МОЗа в Одессу поехал не Иващенко, а Микичак. В ее задачу входит успокоить коллектив и пациентов, что при новом руководстве Инне Свирид условия оказания помощи пациентам и ее качество не изменятся.