Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової

Заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак здійснює робочу поїздку в Одеську область 14 і 15 серпня.

Відповідно до графіку візиту, оприлюдненого прес-службою Одеської облдержадміністрації, в п'ятницю заступник міністра планує працювати в Одесі, а в суботу відвідає медустанови Ізмаїла і Черноморська. Среді запланованих візитів в Одесі - відвідування КНП "Одеський обласний центр нефрології та діалізу" Одеської обласної ради ".

Це перші відвідини центру керівництвом МОЗу після гучного скандалу, коли журналісти з'ясували, що до його діяльності має відношення інший заступник міністра - Ігор Іващенко, який працював в комітеті з держзакупівель при Раїсі Богатирьовій. Після виходу розслідування колишній в.о. директора центру Віктор Лубашев був відсторонений. Аа в самому центрі почалася перевірка.

Цікаво, що від МОЗу в Одесу поїхав не Іващенко, а Микичак. В її завдання входить заспокоїти колектив і пацієнтів, що при новому керівництві Інні Свирид умови надання допомоги пацієнтам та її якість не зміняться.