підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової
14 серпня 2020, пʼятниця, 14:57 627
Політика 2020-08-14T16:00:30+03:00
Українські Новини
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової

Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової

Николай Полищук
Одесский центр нефрологии и диализа Фото odessit.ua
Одесский центр нефрологии и диализа Фото odessit.ua

Заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак здійснює робочу поїздку в Одеську область 14 і 15 серпня.

Відповідно до графіку візиту, оприлюдненого прес-службою Одеської облдержадміністрації, в п'ятницю заступник міністра планує працювати в Одесі, а в суботу відвідає медустанови Ізмаїла і Черноморська. Среді запланованих візитів в Одесі - відвідування КНП "Одеський обласний центр нефрології та діалізу" Одеської обласної ради ".

Це перші відвідини центру керівництвом МОЗу після гучного скандалу, коли журналісти з'ясували, що до його діяльності має відношення інший заступник міністра - Ігор Іващенко, який працював в комітеті з держзакупівель при Раїсі Богатирьовій. Після виходу розслідування колишній в.о. директора центру Віктор Лубашев був відсторонений. Аа в самому центрі почалася перевірка.

Цікаво, що від МОЗу в Одесу поїхав не Іващенко, а Микичак. В її завдання входить заспокоїти колектив і пацієнтів, що при новому керівництві Інні Свирид умови надання допомоги пацієнтам та її якість не зміняться.

Більше новин про:

У 2-му кварталі ВВП зменшився на 11,4%
У Києві з понеділка заборонили виходити на вулицю без документів — місто у "жовтій" зоні карантину
Новини
Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня 16:44
На спецмайданчику "Івано-Франківськгаз" провів випробування газорозподільної системи воднем 16:35 Прес-реліз
В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак 16:05
Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp 15:58
Компанії Коломойського в США отримали кредити через "коронакризу" 15:52
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової 14:57
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні 15:51
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть 09:28 Інфографіка
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
більше новин
У Києві вже понад 10 тис. хворих на коронавірус. Зафіксовано 158 нових випадків зараження
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok