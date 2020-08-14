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14 августа 2020, пятница, 14:44 519
Экономика 2020-08-14T14:52:19+03:00
Українські Новини
RAB-тариф создает требования к качеству электроснабжения и предоставляет возможности их реализовать, – Визир

RAB-тариф создает требования к качеству электроснабжения и предоставляет возможности их реализовать, – Визир

Петр Стуженко
Электроэнергия, RAB-тариф, Александр Визир, Умные электросети Украины
Александр Визир. Фото: Facebook
Александр Визир. Фото: Facebook

Исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Визир считает, что в отличие от нынешнего регулирования в области распределения электроэнергии система RAB-тарифа сбалансирована и создает не только правила и требования к качеству электроснабжения, но и предоставляет возможности их реализовать.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Александра Визира, это совершенно новая для Украины система стимулирования развития электросетей, что создает жесткие правила и требования к улучшению качества электроснабжения и позволяет их реализовывать.

"Устанавливается, что компании должны реинвестировать половину своей прибыли и 100% амортизационных средств. За первый регуляторный период (3 года) ОСР должны сократить показатель SAIDI до 100 мин в городе и 300 мин в сельской местности. Потери в электросетях должны уменьшиться с почти 10% до 7,5% в среднем по Украине. За невыполнения этих требований НКРЕКП наказывает ОСР значительными штрафами - 5% годового дохода, весьма значительная сумма для ОСР", - подчеркнул Визир.

Эксперт отметил, что от такого подхода выигрывает обычный потребитель, бизнес и государство.

По мнению Визира, после внедрения стимулирующего тарифа будет установлено 14 млн "умных" счетчиков потребителям, уменьшится аварийность электросетей и ликвидации аварии. Также эксперт говорит о потенциальном снижении тарифа на электроэнергию из-за уменьшения потерь в электросетях.

Бизнес почувствует удешевление присоединения к электросети и повышение надежности электроснабжения. "Меньше перерывов в подаче энергии - меньше потерь для бизнеса", - отметил Визир.

Также, по мнению эксперта, после введения стимулирующего тарифа приватизация государственных облэнерго в рыночных условиях принесет в бюджет страны не менее 10 млрд гривен и увеличение ВВП на 12,7 млрд гривен. Также эксперт спрогнозировал улучшение инвестиционного климата за счет улучшения условий для бизнеса и развитие смежных отраслей от активного развития инфраструктуры электросетей.

Напомним, что ранее стало известно, что Министерство энергетики обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирования на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработкам экспертного совета Министерства.

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