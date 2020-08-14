Правительство Украины должно отреагировать на сообщение международных инвесторов об инвестиционном споре с гос

Только таким образом можно сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для Государственного бюджета. Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты в Украине.

АТП (Палата) заявляет о своей обеспокоенности предвзятым и несправедливым отношением к иностранным инвесторам в Украине, что может привести к рассмотрению дела в рамках международного арбитража.

Сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщения о защите своих прав как иностранных инвесторов путем арбитража, а еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время.

"Компании-члены Палаты, международные производители, которые создали тысячи рабочих мест и вносят значительный вклад в Государственный бюджет, считают необоснованным наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафных санкций за, якобы, антиконкурентные согласованные действия международных компаний (решение АМКУ №697-р от 10.10.2019 г..) на международные компании ПАО "АО табачная компания"В.А.Т. – Прилуки ", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПСИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ПАО "Филип Моррис Украина" и их дистрибьюторские аффилированные компании".

АТП напоминает, что сейчас компании оспаривают решение АМКУ в судебном порядке. В своем заявлении Палата подчеркивает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, в которых международные компании оспаривают решение АМКУ и обращает внимание на то, что компании "не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ", а "во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделяется достаточного внимания".

Палата обеспокоена тем, что государство не инициирует проведение переговоров для решения этого вопроса, а государственные органы не принимают предусмотренные законодательством меры после получения претензии от иностранного инвестора.

"При отсутствии оперативного решения этой проблемы путем переговоров с государственными органами Украины, эти споры будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. Подобные резонансные споры обычно привлекают большое внимание международного сообщества и могут крайне негативно отразиться на имидже Украины среди иностранных инвесторов".

Американская торговая палата в Украине призывает Правительство Украины отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов Сообщения об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров.