АМКУ не имеет законного права отказать в удовлетворении нашей совместной с китайскими партнерами заявки на концентрацию акций ПАО "Мотор Cіч", - DCH

На официальном сайте группы DCH Александра Ярославского сегодня была размещена информация о юридической позиции DCH по вопросам, связанным с ПАО "Мотор Cіч". Ранее Ярославский неоднократно подтверждал свою заинтересованность в приобретении предприятий тяжелой промышленности, а на прошлой неделе совместно с китайскими инвесторами ПАО "Мотор Cіч" подал заявку на концентрацию акций в АМКУ.

Как известно, приобретение акций "Мотор Cіч" китайскими инвесторами при предыдущей власти с 2017 г. блокировалось действиями АМКУ и СБУ. Впоследствии рассматривался вопрос общей заявки китайской компании-акционера Skyrizon и госконцерна "Укроборонпром", однако договоренность так и не была реализована до истечения срока ее действия, а руководство концерна назвало вопрос утратившим актуальность. Китайские инвесторы "Мотор Cіч" о своем намерении "при участии DCH начать проект на правильной основе".

"Мы уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Січ" со всей её энергией и потенциалом. Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины", - сказано в информации Совета директоров Skyrizon.

Также руководство компании сообщает о готовности использовать все законные средства для защиты своих инвестиций в национальном и международном правовом поле.

В связи с этим в сообщении о юридической позиции DCH обосновано, почему АМКУ не имеет никаких законных оснований отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО "Мотор Cіч" ни китайским инвесторам предприятия, ни группе DCH.

"Законными основаниями для такой линии действий АМКУ теоретически могли бы служить только две характеристики сделки по приобретению корпоративных прав: 1) сделка приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке Украины - ст. 25 Закона Украины "О Защите экономической конкуренции"; 2) в сделке участвуют компании, которые включены в санкционные списки Украины - ст.24 Закона Украины "О Защите экономической конкуренции". Ни первый, ни второй критерий не подходят к нашей совместной с китайскими партнерами заявке на концентрацию акций "Мотор Січ", - заявляют в DCH.

И напоминают, что согласно действующему законодательству АМКУ обязан дать ответ на заявку на протяжении периода времени от 45 календарных дней до 3 месяцев, и в любом случае не позднее, чем 135 дней с даты сообщения об открытии дела.

Напомним, что в заявлении Александра Ярославского, обнародованном несколько дней назад, шла речь о давлении силовых структур на сотрудников АМКУ с целью воспрепятствовать им дать разрешение на концентрацию, запрашиваемое Skyrizon и DCH.

В DCH расценивают аресты, наложенные на акции "Мотор Січ" cудом и ГПУ, как силовое давление на бизнес, которое нарушает права всех без исключения акционеров предприятия, а не только Skyrizon и DCH.

"В результате арестов действует запрет на перерегистрацию акций и выдачу реестра акционеров в отношении всех 100 % акций. А значит, владельцы акций ПАО "Мотор Січ" уже 3 года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принимаемых менеджментом решений своим экономическим интересам. Все судебные решения о наложении арестов были вынесены с нарушением требований уголовного процессуального законодательства, при отсутствии надлежащей проверки заявленных стороной обвинения обстоятельств и без изучения обоснованности такой меры обеспечения. Хозяйственная деятельность предприятия парализована, возможности для восстановления стабильной работы и привлечения новых инвестиций отсутствуют. Поэтому арест акций не только не способствует "обеспечению сохранности имущества", а, наоборот, последовательно ведет "Мотор Cіч" к уничтожению", - говорится в сообщении на сайте группы.

Юристы напоминают, что все стороны сделки, за одобрением которой DCH и ее китайские партнеры обратились сейчас в АМКУ, являются частными компаниями: "ПАО "Мотор Cіч" не включено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 83 от 4 марта 2015 г. и не вошло в государственную стратегию развития авиастроительной отрасли".

И констатируют, что "такой контекст событий дает акционерам ПАО "Мотор Cіч" все основания рассматривать действия украинских правоохранительных органов как давление на бизнес и обращаться в международные судебные институты, чтобы положить конец этому вопиющему произволу и восстановить свои нарушенные права. "Если за этим последуют обращения в международный арбитраж, то государство Украина будет вынуждено компенсировать убытки и нести колоссальные репутационные потери. Поэтому мы надеемся, что наше государство в дальнейшем воздержится от любой формы нелегитимного поведения органов госвласти (АМКУ и др.), которая бы не соответствовала международным стандартам обращения с иностранными инвесторами", - подытоживается в сообщении.

В завершении в DCH подчеркивают стратегический интерес к развитию "Мотор Cіч" в Украине и финансовую состоятельность группы: "У нас достаточно финансовых возможностей для осуществления концентрации акций предприятия без привлечения финансирования со стороны, и мы будем самостоятельно осуществлять полноценный корпоративный контроль в долгосрочной перспективе".

Так же, как и китайские инвесторы "Мотор Січ", DCH отдельно отмечает в своем сегодняшнем заявлении готовность "использовать все законные инструменты для того, чтобы защитить как свои инвестиции, так и инвестиции наших китайских партнеров по ПАО "Мотор Січ".