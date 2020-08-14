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  • Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода
14 августа 2020, пятница, 09:49 1480
Экономика 2020-08-14T09:49:01+03:00
Українські Новини
Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода

Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода

Сергей Паламаренко
Инвестиции, Харьков, Ярославский, DCH, Авиазавод
Харьковский авиационный завод (ХАЗ). Фото: GUNS.uа
Харьковский авиационный завод (ХАЗ). Фото: GUNS.uа

Сегодня на сайте группы DCH опубликовано официальное заявление владельца и президента этой группы Александра Ярославского относительно Харьковского авиазавода (ГП Харьковского авиационного производственного предприятия).

Ярославский отмечает, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости нашего города", чем и обусловлено его внимание к предприятию.

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", - считает бизнесмен.

Напомним, что задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн. грн., зарплаты не платят с ноября 2019 г.; портфель заказов отсутствует.

Для того, чтобы помочь Харьковскому авиазаводу  Александр Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций.

"Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд. на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн. пойдут на выплату долгов; $500 млн. на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн. на программы развития", - сказано в заявлении на сайте DCH.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ - покупка или частно-государственное партнерство. "Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - заявил Ярославский.

Александр Ярославский - один из наиболее известных украинских бизнесменов, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка $1 млрд., включая $300 млн. на подготовку города к Евро-2012. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений - банк "Кредит - Днепр".

DCH располагает серьезным портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник "Сухая Балка") и неоднократно заявляла об интересе к "большой приватизации" и предприятиям тяжелой промышленности.

Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций ПАО "Мотор Сич", производящего авиадвигатели. О готовности поддержать Харьковский авиазавод в DCH на днях заявили в комментарии СМИ.HH

 

 

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