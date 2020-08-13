Партия Смешко уверенно проходит в Киевсовет, – соцпрос

Если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, в Киевский городской совет прошли бы представители 5 политических партий. Среди них партия "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центра Разумкова).

Партию нынешнего мэра Киева "УДАР" Виталия Кличко готовы поддержать 20% киевлян, среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 15% киевлян, за "Европейскую солидарность" - 11%, за партию "Перемога Пальчевского" - 7%, за Всеукраинское объединение (ВО) "Батьківщина" - 5,5%, за партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,5%.

Другие партии не прошли бы в Киевсовет. Среди них – "Голос" (4%), Партия Шария (3,5%), ВО "Свобода" (3%) и партия "Єдність" (3%).

Остальные партии набирают менее 3% голосов киевлян.

Примечательно, что в лидеры политической гонки попала партия Смешко "Сила и честь", хотя сам политик о своем участии в выборах еще не заявил.

Кроме того, аналитики отмечают большой запрос общества на "сильную руку" и считают, что Смешко может составить Виталию Кличку куда более серьезную конкуренцию, чем любой из кандидатов от провластных партий.

Аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей ранее отметил, что Смешко будет хорошим мэром столицы, так как есть спрос на борцов с коррупцией и желание киевлян видеть порядок в городе.

Опрос проводился с 24 июля по 2 августа. Было опрошено 2 019 человек методом личного интервью во всех районах Киева. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.