Почти весь бюджет налоговой милиции в 2020 году направлен на выплату зарплат, - Солодченко

В этом году Государственная фискальная служба (ГФС) Украина получила 1,3 млрд гривен на финансирование. В 2019 году, когда ГФС объединяла в себе налоговую милицию и таможенную службу, общий бюджет составлял 8,6 млрд гривен. После отделения налоговая милиция получила 15% бюджета прошлого года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ГФС Украины Сергей Солодченко на Лига.Блоги и в социальных сетях.

"Если говорить языком цифр, то почти 94% от общей суммы финансирования ДФС на этот год, направляется на выплаты заработных плат. Причем мы столкнулись с проблемой незапланированных сметой выплат, связанных с увольнениями работников налоговой милиции", - рассказал Солодченко.

По словам и.о. председателя ГФС, в соответствии с законодательными нормами, при увольнении работникам выплачиваются компенсации. В денежном эквиваленте компенсационные "расходы" составляют от 100 до 400 тыс. гривен. Сумма выплаты зависит от должности, количества отработанных лет и территориальной принадлежности. В бюджете же расходы на выплату компенсаций при увольнении работников никогда не учитывались.

"За последние 10-15 лет реорганизационных изменений работники переходили из одного госоргана в другой, то есть из Государственной налоговой службы в Министерство доходов и сборов, а затем в Государственную фискальную службу. Но, по сути, оставались в одной службе, менялось только название. За это время у налоговых милиционеров накопилось значительное количество неиспользованных отпусков, стаж и выслуга лет. Поэтому, при их увольнении, Фискальная служба обязана выплачивать определенные компенсации. В ходе последнего реформирования происходит массовое увольнение работников ГФС, поэтому суммы компенсаций довольно значительны. Кроме того, работники, которые были уволены согласно нормам по очищению власти еще в 2014-2015 годах, сейчас выигрывают дела в судах о восстановлении на рабочем месте. По решению суда им также выплачиваются существенные суммы компенсаций", - добавил Сергей Солодченко.