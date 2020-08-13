Запрет строить доступное жилье в пригородах не дает развиваться строительной отрасли, - эксперт

Запрет на строительство жилых домов выше 4 этажей в сельской местности связал руки средним и небольшим застройщикам, чтобы те не пытались конкурировать с "монстрами строительного рынка", возводя в пригородах относительно недорогое жилье для среднего класса.

Об этом у себя в Facebook написал эксперт Юрий Гаврилечко.

В частности, он напомнил, что украинские девелоперы на днях подняли перед Правительством крайне болезненный для себя вопрос – "отмены в Государственных строительных нормах пункта, который запрещает строительство многоквартирных домов выше 4 этажей в сельской местности, даже если эта сельская местность де-факто уже давно является частью городской инфраструктуры и отделена от городской застройки условной линией на карте".

"Никто не спорит с тем, что высотность застройки нужно регулировать и в определенных местах ограничивать, как минимум, чтобы не плодить очередные "дома-монстры". Именно этой благородной целью и объяснял в 2018 году крупный киевский застройщик и тогдашний замминистра в Минрегионе Лев Парцхаладзе появление новых ГСН с так называемыми "голубыми линиями", очерчивающими зоны, где высотность ограничена. На практике "голубые линии Парцхаладзе" не столько способствовали сохранению гармоничного облика городов, сколько связали руки средним и небольшим застройщикам, которые пытались конкурировать с "монстрами строительного рынка", возводя в пригородах, которые инфраструктурно уже давно ничем не отличаются от городской черты, относительно недорогое жилье для среднего класса", - написал эксперт.

По словам Гаврилечко, все это происходит из-за пункта 6.1.3 в ГСН Б.2.2-12:2018, который определяет, что в сельских населенных пунктах, в которых живет более тысячи человек, разрешено строить многоквартирные жилые дома высотой до 12 метров, что соответствует 4 этажам. Пятиэтажки можно строить только в населенных пунктах со статусом ПГТ, а девять этажей – это максимальная высотность в городах, где проживает менее 50 тыс. жителей. 16-ю этажами высотность ограничивается в городах с населением 50-100 тыс. жителей, ну а более высокие дома возможны в городах с населением выше 100 тыс. человек.

"После появления этой нормы ни о какой честной конкуренции с крупными застройщиками для небольших девелоперов, - считает эксперт, - речь уже не шла. Но страдают от "голубых линий" не только девелоперы, но и обычные потребители. Преимущественно это средний класс и молодые семьи, для которых дорогое жилье в центре пока недоступно, а альтернативу ему в виде недорогого, но не уступающего по комфорту жилья в пригороде строить нельзя по ГСН. А еще страдает украинская экономика вообще и строительная отрасль в частности, которая не имеет возможности нормально развиваться из-за искусственных барьеров и отсутствия нормальной конкуренции. Да и о нормальном развитии громад без притока инвестиций от застройщиков говорить не приходится".

Также Гаврилечко напомнил, что застройщики пытаются скандальный пункт 6.1.3 отменить в судах, поскольку есть основания считать, что Минрегион вводя подобный пункт в ГСН превысил свои полномочия. "Кроме того, застройщики уже не раз обращались к высшему руководству страны, в том числе и к Президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства с аргументами застройщиков согласился и пообещал несправедливую и лоббистскую норму из ДБН исключить. Министерство развития громад и территорий даже получило поручение убрать норму из ГСН, но по какой-то причине его не выполнило, и норма 6.1.3 до сих пор действует, что вызывает у застройщиков вполне понятное раздражение. Ведь на словах их поддерживают, соглашаясь со справедливостью их аргументов, но на практике решение выкинуть из ГСН несправедливую норму никак не принимается", - заявил эксперт.

"Нынешняя власть, запустив реформу градостроения и начав процесс ликвидации ДАБИ, продемонстрировала серьезное намерение покончить со старыми практиками в строительстве. И это намерение получило публичную поддержку многих застройщиков. Наверное, пришло время и для Минрегиона идти навстречу не только крупным застройщикам", - считает Юрий Гаврилечко.

Напомним, представитель ассоциации "Кола українських будівельників" и девелопер Андрей Мартынов во время встречи застройщиков с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем накануне Дня строителя снова поднял вопрос пересмотра изменения в ГСН об ограничениях высотных застроек.