Заборона будувати доступне житло в передмістях не дає розвиватися будівельної галузі, - експерт

Заборона на будівництво житлових будинків вище 4 поверхів у сільській місцевості пов'язала руки середнім і невеликим забудовникам, щоб ті не намагалися конкурувати з "монстрами будівельного ринку", зводячи в передмістях відносно недороге житло для середнього класу. Про це у себе в Facebook написав експерт Юрій Гаврилечко.

Зокрема, він нагадав, що українські девелопери днями підняли перед Урядом вкрай болюче для себе питання – "скасування в Державних будівельних нормах пункту, який забороняє будівництво багатоквартирних будинків вище 4 поверхів у сільській місцевості, навіть якщо ця сільська місцевість де-факто вже давно є частиною міської інфраструктури і відділена від міської забудови умовною лінією на карті".

"Ніхто не сперечається з тим, що висотність забудови потрібно регулювати і в певних місцях обмежувати, як мінімум, щоб не плодити чергові "будинки-монстри". Саме цією благородною метою і пояснював у 2018 році великий київський забудовник і тодішній заступник міністра в Мінрегіоні Лев Парцхаладзе появу нових ДБН з так званими "блакитними лініями", що окреслюють зони, де висотність обмежена. На практиці " блакитні лінії Парцхаладзе "не стільки сприяли збереженню гармонійного вигляду міст, скільки зв'язали руки середнім і невеликим забудовникам, які намагалися конкурувати з" монстрами будівельного ринку", зводячи в передмістях, які інфраструктурно вже давно нічим не відрізняються від міської риси, відносно недороге житло для середнього класу", - написав експерт.

За словами Гаврилечко, все це відбувається через пункт 6.1.3 в ДБН Б.2.2-12:2018, який визначає, що в сільських населених пунктах, в яких живе більше тисячі чоловік, дозволено будувати багатоквартирні житлові будинки висотою до 12 метрів, що відповідає 4 поверхам. П'ятиповерхівки можна будувати тільки в населених пунктах зі статусом смт, а дев'ять поверхів – це максимальна висотність в містах, де проживає менше 50 тис.жителів. 16-ма поверхами висотність обмежується в містах з населенням 50-100 тис. жителів, ну а більш високі будинки можливі в містах з населенням вище 100 тис. людина.

"Після появи цієї норми ні про яку чесну конкуренцію з великими забудовниками для невеликих девелоперів, - вважає експерт, - мова вже не йшла. Але страждають від" блакитних ліній " не тільки девелопери, а й звичайні споживачі. Переважно це середній клас і молоді сім'ї, для яких дороге житло в центрі поки недоступно, а альтернативу йому у вигляді недорогого, але не поступається по комфорту житла в передмісті будувати не можна по ДБН. А ще страждає українська економіка взагалі і будівельна галузь зокрема, яка не має можливості нормально розвиватися через штучні бар'єри і відсутність нормальної конкуренції. Та й про нормальний розвиток громад без припливу інвестицій від забудовників говорити не доводиться". також Гаврилечко нагадав, що забудовники намагаються скандальний пункт 6.1.3 скасувати в судах, оскільки є підстави вважати, що Мінрегіон вводячи подібний пункт в ДБН перевищив свої повноваження.

"Крім того, забудовники вже не раз зверталися до вищого керівництва країни, в тому числі і до президента Володимира Зеленського. Глава держави з аргументами забудовників погодився і пообіцяв несправедливу і лобістську норму з ДБН виключити. Міністерство розвитку громад і територій навіть отримало доручення прибрати норму з ДБН, але з якоїсь причини його не виконало, і норма 6.1.3 досі діє, що викликає у забудовників цілком зрозуміле роздратування. Адже на словах їх підтримують, погоджуючись зі справедливістю їх аргументів, але на практиці рішення викинути з ДБН несправедливу норму ніяк не приймається", - заявив експерт.

"Нинішня влада, запустивши реформу містобудування і почавши процес ліквідації Дабі, продемонструвала серйозний намір покінчити зі старими практиками в будівництві. І цей намір отримав публічну підтримку багатьох забудовників. Напевно, прийшов час і для Мінрегіону йти назустріч не тільки великим забудовникам", - вважає Юрій Гаврилечко.

Нагадаємо, представник Асоціації "Кола українських будівельників "і девелопер Андрій Мартинов під час зустрічі забудовників з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем напередодні Дня будівельника знову підняв питання перегляду зміни в ДБН про обмеження висотних забудов.