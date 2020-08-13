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13 августа 2020, четверг, 15:42 2071
Общество 2020-08-13T16:00:09+03:00
Українські Новини
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова

"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова

Павел Твердохлиб
Виталий Кличко, Соцопрос, УДАР, Центр Разумкова, Рейтинг популярности
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его политическая партия "УДАР" являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центра Разумкова).

"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", - говорится в исследовании.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

Тем временем за "УДАР" Виталия Кличко готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционной платформа – За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за Всеукраинское объединение "Батьківщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь"» - соответственно 5% и 5,5%.

Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2 019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

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