Списание долга за газ на 20 млрд грн приведет к сокращению задолженности госбюджета, - глава УкрТКЭ Блащук

20 млрд грн составляет долг госбюджета перед предприятиями ТКЭ за компенсацию заниженных тарифов. В свою очередь, тепловики задолжали НАК «Нафтогаз Украина» около 36 млрд грн за газ, из которых треть – спорные штрафы и пени. Взаимозачет этих встречных требований, предложенный в законопроекте 3800-1, позволит финансовооздоровить отрасль и успеть подготовится к отопительному периоду.

Для урегулирования долгового кризиса, в котором оказались предприятия теплокоммунэнерго, не нужно дополнительное бюджетное финансирование.

Об этом заявил глава Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго"(УкрТКЭ) Арсентий Блащук на круглом столе «Долговой кризис у тепловиков: быть ли отопительному сезону?».

По его словам, достаточно провести взаимозачет между госбюджетом и НАК «Нафтогаз Украины», который позволит урегулировать взаимные неплатежи на 20 млрд грн.

«Госбюджет задолжал тепловикам 20 млрд грн – это компенсация за то, что тарифы на тепло ниже себестоимости. В свою очередь, примерно 27 млрд грн –без учета штрафов и пени – тепловики должны "Нафтогазу". Если стороны проведут простой взаимозачет, то ¾ долгов будут списаны», - сказал Блащук.

Он подчеркнул, что такой механизм, среди прочего, предусмотрен в законопроекте 3800-1.

В УкрТКЭ указали, что штрафные санкции и пени по задолженности за газ составляют около 9,5 млрд грн и эти суммы является предметом судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что Федерация работодателей Украины, профильные ассоциации ТКЭ и Ассоциаци городов Украины обратились в Верховную Раду с инициативой провести общественные слушания по законопроекту 3800-1.

Этот документ предлагает механизм взаимозачетов и списания долгов на для ТКЭ и на газовом рынке без дополнительного финансирования из госбюджета.