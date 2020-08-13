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13 августа 2020, четверг, 10:21 629 Фото
Экономика 2020-08-13T10:30:02+03:00
Українські Новини
Черниговщина вошла в Топ-5 по темпам реализации программы Президента Украины "Большая стройка"

Черниговщина вошла в Топ-5 по темпам реализации программы Президента Украины "Большая стройка"

Ирина Дорофейчук
Программа президента Украины, Строительство, Прокопенко, Черниговская ОДА, Большая стройка
Выполнение программы Президента Украины
Выполнение программы Президента Украины "Большая стройка". Фото: cg.gov.ua

На селекторном совещании с председателями областных государственных администраций Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев обнародовал перечень лидеров среди регионов по результатам выполнения работ в рамках программы Президента Украины "Большая стройка", информирует портал cg.gov.ua.

Среди областей-лидеров были названы:

  1. Хмельницкая - 79% реализации;
  2. Черновицкая - 74%;
  3. Донецкая - 73%;
  4. Черниговская - 72%;
  5. Харьковская - 71%.

Участники совещания рассмотрели вопросы эффективности использования средств и степени готовности объектов инфраструктуры. Особенно, детских садов и школ - до 1 сентября остается совсем немного времени. Было рекомендовано ускорить работы для своевременной сдачи объектов и усилить контроль за качеством исполнения.

По словам Андрея Прокопенко, в Черниговской области в рамках программы "Большая стройка" проводятся строительные и ремонтные работы на 15 объектах социальной инфраструктуры: 5 школ, 5 садов и 5 спортивных объектов, кроме того проводится полная реконструкция приемных отделений 9 опорных больниц, реализуется более 60 проектов реконструкции и строительства дорог.

"В 2020 году в Черниговской области планируем отремонтировать более 300 километров дорог местного и национального значения, это втрое больше, чем в предыдущие годы. Черниговщина среди лидеров по темпам реализации программы Президента Украины" Большая стройка ", поэтому работаем дальше, чтобы все задуманное завершить вовремя" , - отметил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

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