Апелляционный суд подтвердил незаконность давления на "Эконию"

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда г. Киева об аресте корпоративных прав компании "Экония" - производителя питьевой воды и детского питания "Малятко".

Об этом говорится на официальном веб-сайте компании.

"Суд согласился с нашими доводами и признал арест незаконным, это первая победа после событий 9 июля, когда в компании прошли обыски и арест корпоративных прав в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)", - заявила партнер адвокатского объединения Arzinger Екатерина Гупало.

Защита обратила внимание суда на неправдивые данные, указанные прокурором Романом Шененко в ходатайстве об аресте корпоративных прав. Несмотря на утверждение прокурора, Анатолий Титов никогда не был владельцем ни имущественного комплекса, ни паев КПП "Золотоношская мебельная фабрика" (как известно, имущество фабрики после банкротства в 2008 году выкупили владельцы "Эконии" и построили завод по производству детского питания).

Адвокат Гупало убеждена, что уголовное производство является незаконной попыткой пересмотреть судебные решения более чем десятилетней давности, которыми подтверждена правомерность приобретения права собственности на имущественный комплекс.

"Решение апелляционного суда является важным, поскольку нивелирует репутационные риски в работе с контрагентами и выполнение договоров", - подчеркнула юрист.

Как известно, 9 июля компания заявила об обысках с применением физической силы представителями правоохранительных органов, повреждено имущество, изъяты серверы и т.п. Такие действия ограничивают хозяйственную деятельность компании.

Справка

Национальная полиция Украины расследует уголовное производство №12020000000000163 от 25.02.2020 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. Следователи Главного следственного управления НПУ и прокуроры из Офиса генерального прокурора отмечают, что составом преступления являются мошеннические действия, направленные на незаконное признание банкротом КПП "Золотоношская мебельная фабрика" и последующее приобретение президентом компании "Экония " Ириной Варагаш имущественного комплекса фабрики, чем якобы нанесен материальный ущерб Анатолию Титову, безосновательно указанному в качестве "предыдущего владельца" мебельного предприятия.

Статья 190 УК Украины (мошенничество) предусматривает ответственность за завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Однако, компания "Экония" еще 12 февраля 2008 года получила законное право собственности на недвижимое имущество мебельной фабрики по договору купли-продажи, нотариально удостоверенному и зарегистрированному. Законность сделки подтверждена окончательным решением Высшего хозяйственного суда Украины от 08.11.2010 по делу № 02/1497.