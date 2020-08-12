подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 августа 2020, среда, 15:20 483
Бизнес 2020-08-12T15:28:24+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд подтвердил незаконность давления на "Эконию"

Апелляционный суд подтвердил незаконность давления на "Эконию"

Сергей Паламаренко
Киевский Апелляционный суд, Ирина Варагаш, Экония, Малятко, Екатерина Гупало
"Экония" добилась справедливости в суде. Фото: econia.com.ua

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда г. Киева об аресте корпоративных прав компании "Экония" - производителя питьевой воды и детского питания "Малятко".

Об этом говорится на официальном веб-сайте компании.

"Суд согласился с нашими доводами и признал арест незаконным, это первая победа после событий 9 июля, когда в компании прошли обыски и арест корпоративных прав в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество)", - заявила партнер адвокатского объединения Arzinger Екатерина Гупало.

Защита обратила внимание суда на неправдивые данные, указанные прокурором Романом Шененко в ходатайстве об аресте корпоративных прав. Несмотря на утверждение прокурора, Анатолий Титов никогда не был владельцем ни имущественного комплекса, ни паев КПП "Золотоношская мебельная фабрика" (как известно, имущество фабрики после банкротства в 2008 году выкупили владельцы "Эконии" и построили завод по производству детского питания).

Адвокат Гупало убеждена, что уголовное производство является незаконной попыткой пересмотреть судебные решения более чем десятилетней давности, которыми подтверждена правомерность приобретения права собственности на имущественный комплекс.

"Решение апелляционного суда является важным, поскольку нивелирует репутационные риски в работе с контрагентами и выполнение договоров", - подчеркнула юрист.

Как известно, 9 июля компания заявила об обысках с применением физической силы представителями правоохранительных органов, повреждено имущество, изъяты серверы и т.п. Такие действия ограничивают хозяйственную деятельность компании.

Справка

Национальная полиция Украины расследует уголовное производство №12020000000000163 от 25.02.2020 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. Следователи Главного следственного управления НПУ и прокуроры из Офиса генерального прокурора отмечают, что составом преступления являются мошеннические действия, направленные на незаконное признание банкротом КПП "Золотоношская мебельная фабрика" и последующее приобретение президентом компании "Экония " Ириной Варагаш имущественного комплекса фабрики, чем якобы нанесен материальный ущерб Анатолию Титову, безосновательно указанному в качестве "предыдущего владельца" мебельного предприятия.

Статья 190 УК Украины (мошенничество) предусматривает ответственность за завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

Однако, компания "Экония" еще 12 февраля 2008 года получила законное право собственности на недвижимое имущество мебельной фабрики по договору купли-продажи, нотариально удостоверенному и зарегистрированному. Законность сделки подтверждена окончательным решением Высшего хозяйственного суда Украины от 08.11.2010 по делу № 02/1497.

Больше новостей о: Киевский Апелляционный суд Ирина Варагаш Экония Малятко Екатерина Гупало

Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз
Новости
Офис Генпрокурора отправил запрос в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче боевиков Вагнера 15:23
Апелляционный суд подтвердил незаконность давления на "Эконию" 15:20
За три дня протестов в Беларуси задержали 6 тысяч человек 15:04
Эксперт оценил шансы Притулы на выборах: Станет мэром, когда Вакарчук станет президентом 15:02
Ostchem Retail заключил соглашение с 6 банками о целевом кредитовании аграриев 15:01
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом 15:40
В ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов 21:46
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
больше новостей
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok