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12 августа 2020, среда, 15:02 626
Выборы 2020-08-12T15:15:01+03:00
Українські Новини
Эксперт оценил шансы Притулы на выборах: Станет мэром, когда Вакарчук станет президентом

Эксперт оценил шансы Притулы на выборах: Станет мэром, когда Вакарчук станет президентом

Надежда Комендантова
Сергей Притула, Выборы мэра Киева
Сергей Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Сергей Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП

Решением баллотироваться в мэры Киева шоумен Сергей Притула рискует повторить политическую карьеру Святослава Вакарчука. Об этом в эфире NewsOne заявил телеведущий Дмитрий Спивак.

"Неужели эта партия Сорос имени Голоса или Голос имени Сороса никак не может успокоиться: берет артистов в политику, там им плохо, скучно, они возвращаются, а люди опять ни  с чем. Сереж, зачем ты это сделал? Замечательный, талантливый, прекрасный человек. Какие трубы, какое ЖКХ, какой Киев? Для чего?", — сказал Спивак.

По его мнению, Сергей Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Святославе Вакарчуке, чего в "обозримом будущем не будет точно". И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией. "Затащить фракцию "Голос", очередных соросят теперь уже в Киевский совет… Только ради этого, Сергей, ты портишь прекрасную репутацию? Шоумен блистательный, талантливый, занимайся этим… Одумайся, не надо. Потеряешь больше, чем найдешь. И помни про Славу Вакарчука", — заявил Спивак.

Он также негативно оценил перспективы выдвижения шоумена Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа". 

Напомним, 11 августа на съезде партии "Голос" Сергей Притула объявил о решении баллотироваться на пост городского головы Киева. "Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат", — заявил будущий кандидат. Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и депутата Виталия Хомутынника.

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