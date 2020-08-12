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12 августа 2020, среда, 12:04 847
Судебная власть 2020-08-12T12:15:07+03:00
Українські Новини
"Все на рабочих местах": в ОАСК прокомментировали объявление пятерых судей в розыск

"Все на рабочих местах": в ОАСК прокомментировали объявление пятерых судей в розыск

Надежда Комендантова
НАБУ, Дмитрий Вовк, ОАСК
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua

Председатель Окружного административного суда города Киева, его заместитель и три судьи ОАСК, которые накануне Национальным антикоррупционным бюро Украины были объявлены в розыск за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах и ​​продолжают выполнять свои служебные обязанности.

Соответствующее объявление появилось утром на сайте ОАСК. 

Там считают не соответствующим действительности утверждение НАБУ о том, что судьи, якобы, не являются на допросы.

"Заявления о "систематической неявке на вызовы детективов НАБУ для допросов", очевидно, не соответствуют действительности, ведь те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали. Что касается других судей ОАСК, указанных в сообщении на сайте НАБУ, то они до сих пор не получали в установленном законом порядке как сообщений о подозрении в совершении преступлений, за которые они объявлены в розыск, так и повесток об их вызове на допрос", - отметили в суде.

В суде подчеркнули, что судьи ОАСК продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме и готовы явиться на допрос в порядке, предусмотренном УПК. Судьи также призвали сотрудников НАБУ "соблюдать действующее законодательство и не подменять предусмотренные им процессуальные действия непонятными пиар-акциями, рассчитанными исключительно внимания СМИ".

"Также напоминаем, что вмешательство в любой форме в деятельность судьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено суровое наказание", - отмечается на сайте суда.

В свою очередь глава ОАСК Павел Вовк на своей странице в Фейсбук написал о том, что готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК. При этом Вовк отметил, что ему до сих ор не вручено уведомление о подозрении.

"По непонятной причине, я так и не дождался от этих бравых борцов непонятно с чем (НАБУ, - Ред.) простого процессуального действия - чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. Как и те мои коллеги, о которых идет речь у них на сайте. А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо других уголовно-процессуальных мер, очевидно свидетельствует о нарушениях Закона со стороны НАБУ", - написал судья, также напомнив об уголовной ответственности за вмешательство в работу судей.

Напомним, накануне вечером на сайте НАБУ появилось сообщение о том, что пятеро судей ОАСК объявлены в розыск. При этом, согласно закону, в розыск в Украине объявляет МВД, а не НАБУ, причем только после соответствующего решения следственного судьи.

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