Disney объявила кардинальный ребрендинг студии 20th Century Fox и намерена полностью изменить старое название

Известная компания Компания Disney заявила о решении сделать ребрендинг знаменитой киностудии 20th Century Fox. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что от прежнего укоренившегося бренда и названияостанутся только цифры. Киностудия будет называться 20th Television.

В связи с изменением названия будет изменен и логотип студии — из него уберут слова Century и Fox.

Новое название и логотип планируют представить уже в новых сериалах, которые будут показывать осенью. В целом же после приобретения корпорации Fox Disney пытается исключить из всех названий любое упоминание о предыдущей ее деятельности.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Walt Disney покупает 21th Century Fox за 52,4 миллиарда долларов.

Кроме того, до этого, кинокомпания 20th Century Fox решила перенести на большой экран вселенную знаменитой игры Magic: The Gathering. Права на съемки студия выкупила у компании Hasbro.

В 2018 году студия 20th Century Fox опубликовала официальный трейлер фильма "Богемная рапсодия", который посвящен Фредди Меркьюри и легендарной группе Queen.