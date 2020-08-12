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12 августа 2020, среда, 11:42 141
Шоу-бизнес 2020-08-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
Disney объявила кардинальный ребрендинг студии 20th Century Fox и намерена полностью изменить старое название

Disney объявила кардинальный ребрендинг студии 20th Century Fox и намерена полностью изменить старое название

Елизавета Кесельман
Walt Disney, Ребрендинг, Киностудия, 20th Century Fox
Киностудия 20th Century Fox. Фото: Logoprof / Flickr
Киностудия 20th Century Fox. Фото: Logoprof / Flickr

Известная компания Компания Disney заявила о решении сделать ребрендинг знаменитой киностудии 20th Century Fox. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что от прежнего укоренившегося бренда и названияостанутся только цифры. Киностудия будет называться 20th Television.

В связи с изменением названия будет изменен и логотип студии — из него уберут слова Century и Fox.

Новое название и логотип планируют представить уже в новых сериалах, которые будут показывать осенью. В целом же после приобретения корпорации Fox Disney пытается исключить из всех названий любое упоминание о предыдущей ее деятельности.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Walt Disney покупает 21th Century Fox за 52,4 миллиарда долларов.

Кроме того, до этого, кинокомпания 20th Century Fox решила перенести на большой экран вселенную знаменитой игры Magic: The Gathering. Права на съемки студия выкупила у компании Hasbro.

В 2018 году студия 20th Century Fox опубликовала официальный трейлер фильма "Богемная рапсодия", который посвящен Фредди Меркьюри и легендарной группе Queen.

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