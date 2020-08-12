подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Отмена судом решения о ликвидации ГАСИ может привести к волне рейдерства, - СМИ
12 августа 2020, среда, 10:19 729
Экономика 2020-08-12T10:19:01+03:00
Українські Новини
Отмена судом решения о ликвидации ГАСИ может привести к волне рейдерства, - СМИ

Отмена судом решения о ликвидации ГАСИ может привести к волне рейдерства, - СМИ

Татьяна Зотова
Экономика, Строительство, ГАСИ, Салий, Кулагин
Строительство. Фото: kievvlast.com.ua
Строительство. Фото: kievvlast.com.ua

Если Окружной административный суд Киева удовлетворит иск о признании незаконными постановлений Кабинета министров Украины, это может привести к хаосу и разгулу рейдерства в строительстве. Об этом идет речь в статье "Небоскребы коррупции": чем опасна возможная отмена судом ликвидации ГАСИ", обнародованной на сайте "Апостроф".

В статье отмечается, что в среду, 12 августа, Окружной административный суд Киева начнет рассмотрение иска о признании незаконными постановлений Кабинета министров, которыми в марте этого года была ликвидирована пресловутая ГАСИ и созданы новые органы, между которыми были разделены функции, монопольно принадлежавшие инспекции.

Соответствующий иск был подготовлен общественной организацией "Минбуд", среди основателей которой оказались собственник девелоперской компании "ОМОКС", застройщик ЖК "Чайка" Алексей Кулагин и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий.

Издание также напоминает, что свое требование отменить постановления Кабмина №218 и №219, которыми была ликвидирована ГАСИ и созданы новые органы, истец мотивировал тем, что постановления Кабмина, якобы, создают "правовую неопределенность между органами государственной власти, ответственными за строительную сферу".

"Если суд удовлетворит иск и признает два постановления Кабмина, которыми ликвидируется ГАСИ и создаются Государственная инспекция градостроения и Государственная сервисная служба градостроения, то вместе с постановлениями Кабмина потеряют легитимность все документы принятые новосозданными структурами за весь период их существования", - пишет издание.

При этом, отмечают журналисты, "неизбежно возникнет ряд норм, которые будут опираться на документы, утратившие легитимность, но сами эти нормы останутся легитимными, что будет означать появление новых правовых коллизий. Например, может случиться так, что межрегиональные подразделения Государственной инспекции градостроения, которые созданы отдельным Постановлением Кабмина, будут легитимны, а их центральный аппарат – нет, что нонсенс. То есть требуя убрать "правовую неопределенность", авторы иска на самом деле создают еще большую правовую неопределенность, которая может перерасти в настоящий правовой хаос".

"Что же это будет означать на практике? А то, что правомерность любого документа, выданного за время действия реформы, можно будет оспорить. А это и разрешения на строительство, и сертификаты соответствия построенных объектов, и другие документы. То есть возможное решение суда создаст крайне благоприятные условия для такого неприятного явления как рейдерство. И страну вполне может захлестнуть волна "строительных войн" с попытками более ушлых застройщиков "отжать" у менее ушлых их бизнес", - говорится в статье.

Напомним, реформа градостроительства была инициирована Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем в марте этого года. Первым шагом реформы стала ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции. 13 марта 2020 года Кабмин принял постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В июле стало известно, что Окружной административный суд Киева рассмотрит иск о признании постановлений Кабмина о ликвидации ГАСИ незаконными. Автором иска стала общественная организация "Минбуд", среди основателей которой оказались собственник девелоперской компании "ОМОКС", застройщик ЖК "Чайка" Алексей Кулагин и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий.

Больше новостей о: Экономика Строительство ГАСИ Салий Кулагин

В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19
Денежная база и масса активно растут
Новости
Повышение "минималки" Рада рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа 11:27
"Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы и установил рекорд. Как закончились матчи 1/4 турнира 11:16
Количество заболевших коронавирусом в ВСУ за сутки увеличилось в два раза 11:07
Скандал в аэропорту "Борисполь": почти полсотни туристов не пустили на рейс в ОАЭ 10:58
Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта просела 10:52
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Львовский авиаремонтный завод находится на грани банкротства, - СМИ 12:05
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом 15:40
больше новостей
До конца карантина осталось 20 дней. Что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok