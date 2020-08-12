Отмена судом решения о ликвидации ГАСИ может привести к волне рейдерства, - СМИ

Если Окружной административный суд Киева удовлетворит иск о признании незаконными постановлений Кабинета министров Украины, это может привести к хаосу и разгулу рейдерства в строительстве. Об этом идет речь в статье "Небоскребы коррупции": чем опасна возможная отмена судом ликвидации ГАСИ", обнародованной на сайте "Апостроф".

В статье отмечается, что в среду, 12 августа, Окружной административный суд Киева начнет рассмотрение иска о признании незаконными постановлений Кабинета министров, которыми в марте этого года была ликвидирована пресловутая ГАСИ и созданы новые органы, между которыми были разделены функции, монопольно принадлежавшие инспекции.

Соответствующий иск был подготовлен общественной организацией "Минбуд", среди основателей которой оказались собственник девелоперской компании "ОМОКС", застройщик ЖК "Чайка" Алексей Кулагин и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий.

Издание также напоминает, что свое требование отменить постановления Кабмина №218 и №219, которыми была ликвидирована ГАСИ и созданы новые органы, истец мотивировал тем, что постановления Кабмина, якобы, создают "правовую неопределенность между органами государственной власти, ответственными за строительную сферу".

"Если суд удовлетворит иск и признает два постановления Кабмина, которыми ликвидируется ГАСИ и создаются Государственная инспекция градостроения и Государственная сервисная служба градостроения, то вместе с постановлениями Кабмина потеряют легитимность все документы принятые новосозданными структурами за весь период их существования", - пишет издание.

При этом, отмечают журналисты, "неизбежно возникнет ряд норм, которые будут опираться на документы, утратившие легитимность, но сами эти нормы останутся легитимными, что будет означать появление новых правовых коллизий. Например, может случиться так, что межрегиональные подразделения Государственной инспекции градостроения, которые созданы отдельным Постановлением Кабмина, будут легитимны, а их центральный аппарат – нет, что нонсенс. То есть требуя убрать "правовую неопределенность", авторы иска на самом деле создают еще большую правовую неопределенность, которая может перерасти в настоящий правовой хаос".

"Что же это будет означать на практике? А то, что правомерность любого документа, выданного за время действия реформы, можно будет оспорить. А это и разрешения на строительство, и сертификаты соответствия построенных объектов, и другие документы. То есть возможное решение суда создаст крайне благоприятные условия для такого неприятного явления как рейдерство. И страну вполне может захлестнуть волна "строительных войн" с попытками более ушлых застройщиков "отжать" у менее ушлых их бизнес", - говорится в статье.

Напомним, реформа градостроительства была инициирована Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем в марте этого года. Первым шагом реформы стала ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции. 13 марта 2020 года Кабмин принял постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В июле стало известно, что Окружной административный суд Киева рассмотрит иск о признании постановлений Кабмина о ликвидации ГАСИ незаконными. Автором иска стала общественная организация "Минбуд", среди основателей которой оказались собственник девелоперской компании "ОМОКС", застройщик ЖК "Чайка" Алексей Кулагин и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий.