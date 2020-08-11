Вагоны, которые ввезли в Украину из РФ, могли стать причиной ряда аварий, – СМИ

Несколько дней назад в соцсетях разгорелось обсуждение ряда вопросов, связанных с импортом в Украину списанных грузовых вагонов из РФ. Дискуссия перетекла в СМИ и телеграм-каналы и вскрыла многие любопытные детали.

Об этом сообщает "Депо".

В процессе был высказан принципиально важный тезис: во избежание аварий на железной дороге необходимо прекратить практику продления сроков эксплуатации отслуживших свой срок вагонов.

Во время обсуждения вспомнили письм о , направленное ООО "Альфара" в адрес АО "Укрзализныця" с просьбой допустить ввоз 1901 вагона-зерновоза с территории России. Оно было направлено после принятия Кабмином постановления, которым с 15.07.2020 вообще запрещен импорт вагонов из РФ независимо от их происхождения. ООО фактически просит нарушить действующее законодательство в угоду своим интересам.

Двумя месяцами ранее упомянутое ООО заявляло о ввозе в Украину 539 списанных зерновозов, объем двух сделок компании составил 2440 вагонов. Всего в Украине работает несколько таких компаний, которые ввозят старые вагоны из РФ, а счет их идет на десятки тысяч .

Ранее КМУ постановлением №535 запретил с 1.03.2020 ввоз на таможенную территорию Украины б/у грузовых вагонов происхождением из РФ. Все обвинения ООО "Альфара" (и другие импортеры) парирует: ввезенные вагоны не были произведены государством-агрессором, а имеют украинское или румынское происхождение.

Ряд СМИ предположили, что украинская компания либо закупала вагоны на неподконтрольных территориях, либо подделывала документы на вагоны, приобретенные в РФ. В публикациях описаны схемы операций, в т.ч. с регистрацией фиктивных компаний в РФ, которые, впрочем, в отсутствие должной оценки со стороны правоохранительных органов являются не более чем предположением.

Блогер Дмитрий Ивко перечисляет некоторые из аварий за последние несколько месяцев, причиной которых стал выпуск аварийных грузовых вагонов на железнодорожную сеть: авария в Киеве из-за выхода из строя колесной пары, схождение с рельсов в Кременчуге из-за разрушения тележки, опрокидывание вагонов во Львовской обл., выброс серы в Одесской обл. из-за разрушения вагона с химикатами, схождение с рельсов поездов в Днепропетровской обл. из-за разрушения вагонов.

Основательница холдинга "Аурум Груп" Алена Лебедева уточняет: причиной инцидент в Днепропетровской обл. стал разрушившийся вагон, которому уже 33 года (при нормативе 22 года). Он как раз из тех 18 тыс. единиц, списанных в РФ и завезенных в Украину.

"В 2019 году из 76 транспортных происшествий наибольшее количество случилось из-за неисправности роликовых букс (27), на втором месте – неисправность тормозной системы (24), на третьем – неисправность автосцепок (12)", – уточняет "Депо".

Как писали "Украинские новости", причина аварий в том, что частные компании импортируют вагоны с продленным сроком службы, эксплуатация которых запрещена в РФ, проводят "фиктивные" ремонты. Вагоны "легализируются". УЗ осуществляет приемку на ремонтных предприятиях после выполнения работ в минимальных объемах".

Дмитрий Ивко уверен: причина аварий в продлении сроков эксплуатации вагонов с сомнительным прошлым.

В то же время глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык подчеркивает: постановления КМУ и уголовные дела не оказывают должного эффекта. Участники рынка призывают прекратить практику продления сроков эксплуатации вагонов. "Укрзализныця" же говорит, что не может запретить продление, ведь тогда придется списать все свои вагоны.