Эксперты рынка жд-перевозок: необходимо отказываться от импорта списанных вагонов из РФ

Несколько дней назад – а именно 20 июля – множество СМИ опубликовали новость о том, что в Днепропетровской области с рельсов сошло несколько грузовых вагонов. Причиной аварии стал грузовой вагон 1987 года выпуска, который в буквальном смысле рассыпался на ходу. В результате крушения пострадали и соседние вагоны, а также локомотив встречного грузового поезда. По счастливому стечению обстоятельств навстречу двигался не пассажирский поезд.

Об этом пишет в авторской колонке на finance.ua основательница инвестиционно-промышленного холдинга Аурум Груп Алена Лебедева.

"Сегодня в Украине – критическая степень износа грузовых вагонов, курсирующих железнодорожными путями Украины: более 90 тысяч вагонов или свыше 40% вагонного парка страны уже исчерпали граничные сроки эксплуатации и имеют статус вагонов с продленными сверх норматива сроками", – уточняет эксперт.

Разрушившийся в Днепропетровской области универсальный полувагон – тому яркий пример. Ему уже 33 года, это притом что нормативный срок эксплуатации составляет 22 года.

"По данным ГИВЦ АО "Укрзализныця", развалившийся на ходу вагон 23 января 2020 года прошел регламентный ремонт, и только лишь за период с 13 июня по 9 июля, то есть в течение месяца, этот вагон трижды направлялся в депо, где проходил текущий ремонт, – пишет Алена Лебедева. – Причем вагон поступал именно по причине нарушения целостности стенок вагона, и, судя по фото с места аварии, где отчетливо видны насквозь проржавевшие боковые стенки, а местами даже с зияющими дырами, ремонтные работы были весьма условны".

Эксперт уточняет, что данный вагон – из числа тех 18 тыс. единиц, списанных в Российской Федерации и завезенных в Украину в последние годы. Такой вагон не имеет право курсировать по железной дороге РФ, но в Украине – может.

По данным delo.ua , в Украине сейчас работают до 40 тыс. вагонов из других стран (импорт, временный ввоз и т.д.), импорт с 2015 года по настоящий момент составил около 19700 единиц; доля РФ превысила 90% этого количества.

По мнению Алены Лебедевой, устаревший вагонный парк в Украине сформирован не столько по причине его слабого обновления, сколько по причине неконтролируемого наращивания за счет ввоза в страну списанных в РФ вагонов.

В частности, в эти дни происходит отгрузка в Украину 539 списанных вагонов из России. При этом на сегодня в простое находятся как минимум 20 тыс. украинских грузовых вагонов.

Напомним, что КМУ запретил с 1 марта 2020 года ввоз на таможенную территорию Украины бывших в употреблении грузовых вагонов происхождением из РФ, также есть законодательные ограничения их работы в режиме "аренда".

Несмотря на это, некоторые крупные участники рынка грузовых перевозок с целью получения сверхприбылей открыто ведут борьбу с этими абсолютно правильными для отрасли и экономики страны другими защитными инициативами.

Так, если начальная стоимость старого вагона составляет $10 тыс. (против более $60 тыс. для нового), то его владелец при низких начальных затратах может позволить себе устанавливать заниженную ставку.

"Используя схемы и несовершенство законодательной базы, ряд компаний, вместо эксплуатации этих вагонов при перевозке грузов, продолжают лоббировать импорт списанных в РФ вагонов и защищают возможность бесконтрольной аренды вагонов у российских компаний, чтобы эксплуатировать их вместо украинских", – парирует эксперт.

Юридические тонкости данной проблемы таковы, что компании, которые захотят ввезти б/у вагоны в Украину, смогут это сделать, если вагон был произведен в любой другой стране, кроме России (для этого достаточно очень формальной справки), если речь идет о временном ввозе, или если «Укрзализныця» выпустила соответствующую телеграмму, разрешающую перевозку вагонов.

"Частные компании импортируют вагоны с продленным сроком службы, эксплуатация которых запрещена в РФ, проводят "фиктивные" ремонты (не соответствующие требованиям нормативной документации) и выпускают такие вагоны на железнодорожную сеть Украины. Эксперты предполагают, что с участием коррупционной составляющей вагоны с сомнительным прошлым в итоге "легализируются" и работают в Украине", – пишут "Контракты".

"При этом соответствующие сотрудники "Укрзализныци" осуществляют приемку вагонов на вагоноремонтных предприятиях после выполнения работ в минимальных объемах, которые не соответствуют нормативной документации, тем самым ставя под угрозу безопасность движения на железной дороге Украины", – сообщает источник , близкий к руководству УЗ.

Глава комитета по инфраструктуре Федерации работодателей Украины и учредитель "Первой логистической компании" Максим Шкиль уверен , что все описанные события происходят с ведома "Укрзализныци" – дескать, связанные с УЗ лица при посредничестве компаний-прокладок закупают старые вагоны в России, с тем чтобы получать сверхприбыли на их эксплуатации в ущерб безопасности.

"На практике 35-45 летние груды металлолома изнашивают пути, несут риски катастроф и опасности для жизни и здоровья людей", – считает Максим Шкиль.

"Как результат – вымывается валюта из страны, бенефициарами этих операций становятся граждане России, а налоговая база в Украине при этом сокращается", – утверждает Алена Лебедева.

Аналитики уверены: наша железнодорожная отрасль ("Укрзализныця" и частные собственники парков) не нуждается в импорте грузовых вагонов, т.к. собственные производственные мощности страны по их выпуску не только полностью покрывают потребности украинских потребителей, но и позволяют экспортировать продукцию за рубеж.

В то же время очевидным является следующий факт: проблема устаревшего вагонного парка Украины уже перестала быть исключительно отраслевой. Необходимо незамедлительно принимать решение о поэтапном списании вагонов с истекшим сроком эксплуатации, пока проблема не приобрела еще более серьезные масштабы.