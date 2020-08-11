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11 августа 2020, вторник, 18:09 532
Экономика 2020-08-11T18:33:53+03:00
Українські Новини
Детенизация экономики, привлечение инвестиций, наполнение бюджетов, – эксперт о преимуществах нового закона об

Детенизация экономики, привлечение инвестиций, наполнение бюджетов, – эксперт о преимуществах нового закона об азартных играх

Ирина Дорофейчук
Азартные игры, Игровой бизнес, Антон Кучухидзе
Антон Кучухидзе. Фото из личного архива Антона Кучухидзе
Антон Кучухидзе. Фото из личного архива Антона Кучухидзе

Сегодня, 11 августа 2020 року, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Ключевой аспект - это лицензия на ведение деятельности по организации азартных игр, без этого разрешения рынок просто не запустится. Как это детально будет происходить - должен прописать уполномоченный орган (государственный регулятор), но уже сейчас, опираясь на текст законопроекта №2285-д, возможно просмотреть четкие параметры лицензионных условий, которых регулятор определит, а Кабинет Министров затем их утвердит.

Об этом сообщило интернет-издание Новое время.

Эксперт пояснил, что во-первых, принятый закон предполагает несколько видов игорной деятельности, для каждой из которых необходимо получение лицензии на ее осуществление. Так, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды азартных игр: офлайн-казино, онлайн-казино, букмекерская деятельность (как в виде офлайн, так и онлайн); игровые автоматы и покер.

Во-вторых, закон содержит четкий и конкретный перечень требований к юридическим лицам - операторам, которые хотят получить лицензию. Так, согласно закону, организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо - резидент Украины: которое создано и работает на территории Украины в установленном законом порядке, а его основным видом деятельности является организация и проведение азартных игр; которое имеет уставной капитал в размере не менее 30 млн гривен, и который не может быть сформирован за счет бюджетных средств (кроме случаев с ипподромами), а также средств, источник происхождения которых невозможно подтвердить на основании официальных документов; руководители, главный бухгалтер, собственник существенного участия и конечные бенефициарные собственники которой имеют безупречную деловую репутацию и не являются гражданами страны, официально признанной страной-оккупантом и/или страной-агрессором по отношению к Украине; которое не является лицом, прямо или косвенно контролируемым резидентами страны-оккупанта и/или страны-агрессора. Также компания-оператор не должна прямо или косвенно владеть любой частью резидента иностранного государства-агрессора или государства-оккупанта. Кроме этого, закон устанавливает, что организаторами азартных игр не могут быть: банки и другие финансовые учреждения; неприбыльные учреждения и организации; юридические лица, которым суд запретил заниматься организацией и проведением азартных игр.

В-третьих, закон содержит перечень требований к акционерам операторов, которые хотят получить лицензию. Так, согласно закону, компании, которые хотят заниматься организацией азартных игр не могут иметь в составе своих участников (акционеров) органы местного самоуправления или юридические лица, внесенные в реестр неприбыльных организаций и учреждений (кроме случаев с ипподромами). Также не могут быть участниками (акционерами) таких компаний конечные бенефициарные собственники резидента иностранного государства-оккупанта или государства-агрессора. Таким образом, если вы являетесь конечным бенефициаром какой-то российской компании, то стать акционером оператора азартных игр в Украине у вас не выйдет, такой компании попросту не выдадут лицензию либо лишат ее, если такой субъект стал акционером уже после получения оператором лицензии. Кроме этого, участниками (основателями, акционерами) компаний - организаторов азартных игр не могут быть юридические лица, зарегистрированные в странах, внесенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в список стран, не сотрудничающих или сотрудничают ненадлежащим образом в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В-четвертых, закон нигде не ограничивает количество лицензий к выдаче на одного оператора. То есть одно юридическое лицо - оператор может владеть несколькими лицензиями для разных видов игорной деятельности. Единственное ограничение, предусмотренное законом, состоит в том, что лицензия дает право использовать только один бренд организатора азартных игр, но опять же юридическое лицо - оператор может владеть несколькими брендами. В целом же закон предусматривает 11 видов лицензий, а именно:

  1. для организации и проведения азартных игр в игровых залах казино;
  2. для организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет;
  3. для проведения букмекерской деятельности;
  4. для организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов;
  5. для проведения деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет;
  6. на игровой стол и/или на игровой стол с кольцом рулетки;
  7. на букмекерский пункт;
  8. на игровой автомат;
  9. на проведения деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр;
  10. на проведения деятельности по проведению пари тотализатора на ипподроме;
  11. инвестиционная лицензия.

Кучухидзе перечислил важные моменты, на которые следует обратить внимание будущим операторам азартных игр в Украине. После подписания Президентом и внесения технических правок, а также выделения средств на функционирование уполномоченного органа, правительство займётся созданием профильной Комиссии. А уже эта институция, в свою очередь, приступит к разработке непосредственно лицензионных условий для каждого вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Эксперт считает, что дело сейчас сугубо за бюрократией, сам же принятый закон наводит порядок в стране и помогает детенизировать многомиллиардный рынок. По самым скромным подсчетам данный рынок составляет более 1 млрд долларов. От закона по легализации игорного бизнеса выигрывают все: страна получает деньги в бюджет, а также дополнительную поддержку для финансирования медицины, спорта, культуры и науки; в дополнение к этому государство получает социальную роль целого сегмента экономики - традиционно операторы азартных игр в западных странах являются донорами и меценатами различных сфер жизни и деятельности граждан; бизнес получает возможность существовать в рамках правового поля и привлекать на белый украинский рынок западные инвестиции; граждане Украины, особенно дети и молодежь, получают защиту от всяческих мошенников, которые не смогут заманить кого-либо из запрещённых игроков в легальные игровые залы или казино, операторы азартных игр за счет введения системы идентификации игрока просто не пропустят оффлайн и онлайн лица, которые не имеют права играть (лица младше 21 года и лудоманы).

Кучухидзе убежден, что детенизация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры городов, наполнение бюджета страны являются основными китами, на которых держится инициатива власти по легализации азартных игр в Украине. В западных странах уже давно так живут, в Украине же сейчас появляются первые возможности по ведению цивилизованного сегмента азартных игр.

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