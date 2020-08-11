У Кличко хотят выкупить землю возле парка Малышко у частного владельца, чтобы не допустить застройку

Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) выдал предписание на демонтаж забора вокруг резонансного объекта строительства в парке имени Андрея Малышко в Днепровском районе. Забор установила компания-землепользователь сначала под видом "благоустройства территории", а в дальнейшем вывесила строительный паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.

Об этом сообщил советник киевского городского головы, сопредседатель Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, Владимир Бондаренко.

По его словам, Комиссия в настоящее время рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка для общественных нужд, а именно: расширение парка имени Андрея Малышко.

"По проспекту Броварскому в Днепровском районе города Киева по поручению Виталия Кличко Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации аннулирована контрольная карточка на временное нарушение благоустройства 2014 года", - отметил Бондаренко.

По его словам, вместо этого выдано предписание на демонтаж забора в парке. В случае отказа компании-землепользователя, демонтаж может быть осуществлено силами коммунального предприятия "Киевблагоустройство" по истечении 3-дневного срока.

В то же время, Владимир Бондаренко осудил привлечения неизвестных молодых людей спортивного телосложения для противостояния с жителями. "Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями - не завершалась ничем положительным для застройщика", - отметил он.

Советник киевского городского головы напомнил, что Киевский городской совет продал указанный земельный участок площадью 0,49 га в частную собственность 2009 года. В 2010 году земельный участок дважды менял владельцев.

Справка

Комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, является консультативно-совещательным органом при исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Образована в 2019 году с целью реагирования на случаи резонансного строительства, которое вызывает сопротивление общества.

В состав Комиссии входят представители структурных подразделений исполнительного органа Киевсовета (КГГА), общественные активисты. Также в своей деятельности Комиссия взаимодействует с местными органами государственной исполнительной власти и правоохранительными органами.