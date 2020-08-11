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11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

11 августа 2020, вторник, 11:29 291
Верховная Рада и партии 2020-08-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ хочет срочно собрать Раду, чтоб разрешить проводить выборы в подконтрольных районах Донбасса

ОПЗЖ хочет срочно собрать Раду, чтоб разрешить проводить выборы в подконтрольных районах Донбасса

Сергей Паламаренко
Выборы, Политика, Бойко, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Испуганная и непрофессиональная власть пытается сорвать местные выборы в Украине." Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, комментируя ситуацию накануне местных выборов в Украине, информирует официальный портал политической силы.

"Ситуация с организацией выборов еще раз доказывает, что эта власть на практике оказалась значительно хуже предыдущей. Испуганная и непрофессиональная, она пытается сорвать местные выборы и установить в Украине чиновничий произвол, принимая решения вопреки Конституции и воле граждан. Чем раньше эта власть будет отправлена в отставку, тем больше шансов добиться мира, сохранить украинскую экономику и украинскую демократию", - заявил парламентарий.

Политик подчеркнул, что бездумная административная реформа и решение лишить избирательного права полмиллиона жителей Донбасса - это шаг к узурпации власти.

"Прямо перед выборами была затеяна административная афера с перекраиванием районов. Всё это делалось в спешке, без учета мнения и интересов граждан. Власть не желала ничего слушать о рисках непродуманного укрупнения районов и перекраивания громад. Теперь оказалось, что нормально организовать выборы в новые районные советы она не в состоянии. Кроме того, не хотят проводить выборы на Донбассе, для чего просто забрали избирательные права у 500 тысяч граждан. Это уже не просто "дилетантизм" - это сценарий уничтожения местного самоуправления в Украине, попытка полной узурпации власти и перехода к диктатуре", - заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что Оппозиционная платформа - За життя будет противодействовать сценарию, задуманному властью.

"Для того, чтобы отстоять избирательные права граждан, мы будем обращаться в суды. Будем добиваться срочного созыва сессии парламента для устранения всех препятствий для проведения выборов в районные советы. Лишать граждан права на местное самоуправление - антиконституционно и преступно", - резюмировал Юрий Бойко.

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