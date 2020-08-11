ОПЗЖ хоче терміново зібрати Раду, щоб дозволити проводити вибори в підконтрольних районах Донбасу

"Перелякана і непрофесійна влада намагається зірвати місцеві вибори в Україні." Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи ситуацію напередодні місцевих виборів в Україні, інформує офіційний портал політичної сили.

"Ситуація з організацією виборів ще раз доводить, що ця влада на практиці виявилася значно гіршою за попередню. Перелякана і непрофесійна, вона намагається зірвати місцеві вибори і встановити в Україні чиновницьке свавілля, приймаючи рішення всупереч Конституції і волі громадян. Що раніше ця влада буде відправлена ​​у відставку, то більше шансів домогтися миру, зберегти українську економіку та українську демократію", - заявив парламентар.

Політик підкреслив, що бездумна адміністративна реформа і рішення позбавити виборчого права півмільйона жителів Донбасу - це крок до узурпації влади.

"Прямо перед виборами була затіяна адміністративна афера з перекроюванням районів. Все це робилося поспіхом, без урахування думки та інтересів громадян. Влада не хотіла нічого слухати про ризики непродуманого укрупнення районів і перекроювання громад. Тепер виявилося, що нормально організувати вибори у нові районні ради вона не в змозі. Крім того, не хочуть проводити вибори на Донбасі, для чого просто забрали виборчі права у 500 тисяч громадян. Це вже не просто "дилетантизм" - це сценарій знищення місцевого самоврядування в Україні, спроба повної узурпації влади і переходу до диктатури", - заявив Юрій Бойко.

Він зазначив, що Опозиційна платформа - За життя протидіятиме сценарію, задуманому владою.

"Для того, щоб відстояти виборчі права громадян, ми будемо звертатися в суди. Будемо домагатися термінового скликання сесії парламенту, щоб усунути всі перешкоди для проведення виборів до районних рад. Позбавляти громадян права на місцеве самоврядування - антиконституційно і злочинно", - резюмував Юрій Бойко.