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11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

11 серпня 2020, вівторок, 11:29 7
Верховна Рада і партії 2020-08-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ хоче терміново зібрати Раду, щоб дозволити проводити вибори в підконтрольних районах Донбасу

ОПЗЖ хоче терміново зібрати Раду, щоб дозволити проводити вибори в підконтрольних районах Донбасу

Сергій Паламаренко
Бойко, Опозиційна платформа - За життя, Голосування, партія, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Перелякана і непрофесійна влада намагається зірвати місцеві вибори в Україні." Про це заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи ситуацію напередодні місцевих виборів в Україні, інформує офіційний портал політичної сили.

"Ситуація з організацією виборів ще раз доводить, що ця влада на практиці виявилася значно гіршою за попередню. Перелякана і непрофесійна, вона намагається зірвати місцеві вибори і встановити в Україні чиновницьке свавілля, приймаючи рішення всупереч Конституції і волі громадян. Що раніше ця влада буде відправлена ​​у відставку, то більше шансів домогтися миру, зберегти українську економіку та українську демократію", - заявив парламентар.

Політик підкреслив, що бездумна адміністративна реформа і рішення позбавити виборчого права півмільйона жителів Донбасу - це крок до узурпації влади.

"Прямо перед виборами була затіяна адміністративна афера з перекроюванням районів. Все це робилося поспіхом, без урахування думки та інтересів громадян. Влада не хотіла нічого слухати про ризики непродуманого укрупнення районів і перекроювання громад. Тепер виявилося, що нормально організувати вибори у нові районні ради вона не в змозі. Крім того, не хочуть проводити вибори на Донбасі, для чого просто забрали виборчі права у 500 тисяч громадян. Це вже не просто "дилетантизм" - це сценарій знищення місцевого самоврядування в Україні, спроба повної узурпації влади і переходу до диктатури", - заявив Юрій Бойко.

Він зазначив, що Опозиційна платформа - За життя протидіятиме сценарію, задуманому владою.

"Для того, щоб відстояти виборчі права громадян, ми будемо звертатися в суди. Будемо домагатися термінового скликання сесії парламенту, щоб усунути всі перешкоди для проведення виборів до районних рад. Позбавляти громадян права на місцеве самоврядування - антиконституційно і злочинно", - резюмував Юрій Бойко.

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