Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК нарастили объемы производства в первом полугодии 2020, - ОГХК

Находящаяся в управлении Фонда государственного имущества Украины Объединенная горно-химическая компания предоставила отчет о работе своих филиалов - Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК - за первое полугодие нынешнего года. По сравнению с первым полугодием 2019 филиалы ОГХК нарастили объем производства продукции, что в компании связывают со сменой производственных ориентиров, нахождением новых рынков сбыта и новыми технологиями обогащения сырья. Об этом говорится в сообщении ОГХК.

Иршанский ГОК произвел за первое полугодие 2020 года 92,4 тыс. тонн ильменитового концентрата, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В свою очередь производство дистен-силлиманитового порошковидного концентрата и дистен-силлиманитового крупного концентрата возросло на Вольногорском ГМК на 36% и 33% соответственно. Общий показатель производства концентратов составил 3,5 тыс. тонн. Производство кварцевого песка на ВГМК возросло более, чем в 4 раза - с 7,4 тыс. тонн до 32,4 тыс. тонн.

"Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, которые предполагают оптимизацию ресурсной базы предприятий, которые входят в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас не менее важно, чем показатели максимальной прибыли", - отметил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис.

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья и входит в перечень объектов большой приватизации. К предприятию имеется интерес у инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и целого ряда других государств.