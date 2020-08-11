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11 августа 2020, вторник, 10:01 710
Экономика 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК нарастили объемы производства в первом полугодии 2020, - ОГХК

Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК нарастили объемы производства в первом полугодии 2020, - ОГХК

Татьяна Зотова
Экономика, Бюджет, Налоги, Объединенная горно-химическая компания, ОГХК
Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Фото: umcc.com.ua
Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Фото: umcc.com.ua

Находящаяся в управлении Фонда государственного имущества Украины Объединенная горно-химическая компания предоставила отчет о работе своих филиалов - Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК - за первое полугодие нынешнего года. По сравнению с первым полугодием 2019 филиалы ОГХК нарастили объем производства продукции, что в компании связывают со сменой производственных ориентиров, нахождением новых рынков сбыта и новыми технологиями обогащения сырья. Об этом говорится в сообщении ОГХК. 

Иршанский ГОК произвел за первое полугодие 2020 года 92,4 тыс. тонн ильменитового концентрата, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В свою очередь производство дистен-силлиманитового порошковидного концентрата и дистен-силлиманитового крупного концентрата возросло на Вольногорском ГМК на 36% и 33% соответственно. Общий показатель производства концентратов составил 3,5 тыс. тонн. Производство кварцевого песка на ВГМК возросло более, чем в 4 раза - с 7,4 тыс. тонн до 32,4 тыс. тонн. 

"Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, которые предполагают оптимизацию ресурсной базы предприятий, которые входят в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас не менее важно, чем показатели максимальной прибыли", - отметил врио главы правления ОГХК Питер Дэвис.

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья и входит в перечень объектов большой приватизации. К предприятию имеется интерес у инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и целого ряда других государств. 

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