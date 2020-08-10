подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Налоги
  • "Слуга народа" Холодов угрожает "выдавить" из страны крупных иностранных налогоплательщиков, – СМИ
10 августа 2020, понедельник, 17:19 883
Налоги 2020-08-10T17:32:53+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Холодов угрожает "выдавить" из страны крупных иностранных налогоплательщиков, – СМИ

"Слуга народа" Холодов угрожает "выдавить" из страны крупных иностранных налогоплательщиков, – СМИ

Татьяна Зотова
Табачные изделия, Национализация, Слуга народа, British American Tobacco Украина, Андрей Холодов, Бритиш Американ Тобакко
Андрей Холодов. Фото: obozrevatel.com
Андрей Холодов. Фото: obozrevatel.com

10 июля народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов предложил национализировать предприятия "Бритиш Американ Тобакко". Это громкое заявление прозвучало во время заседания рабочей группы по выполнению Меморандума правительства с табачными компаниями. В Министерстве экономики Украины считают, что такими заявлениями представители власти отпугнут иностранных инвесторов и даже грозят инвестиционными исками и большими потерями поступлений в бюджет.

Об этом говорится в статье, опубликованной интернет-изданием Обозреватель.

"Я чуть ли не единственный народный депутат, который вслух говорит о том, как табачники выводят из Украины миллиарды и не платят налоги на прибыль", - заявил Холодов. В то же время, как известно, 4 крупнейшие табачные компании - Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco – в совокупности приносят бюджету около 7% всех бюджетных поступлений. В абсолютном выражении в прошлом году их доля составила 50,7 млрд гривен при общих поступлениях в размере 777,1 млрд гривен. Эти 4 компании регулярно входят в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков. Именно против этих компаний ополчился Холодов и развернул полномасштабные "боевые" действия, по максимуму задействовав для этого полномочия депутата и зампредседателя профильного комитета, отметил автор статьи.

При этом, что журналисты программы "Схемы" обнаружили, что Холодов сам причастен к розничному табачному бизнесу.

Как написал автор статьи, пока Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году в Давосе зазывал иностранных инвесторов в Украину, заманивая их соблазнительными формами "инвестиционных нянь", Холодов в Украине вел работу с инвесторами не на словах, а на законодательном поле. Поправка №8 к законопроекту №1049, представленная в профильном комитете им и еще одним "слугой" Александром Дубинским, имела эффект взорвавшейся бомбы. Суть скандальной поправки заключалась в том, что она устанавливала маржу для оптовых торговцев в размере 7%, а для розничных – 13%. Учитывая статус "короля сигаретной розницы" Холодова, депутат продавил поправку об увеличении доходов своего бизнеса за счет других компаний – производителей. Как бы там ни было, поправку Президент ветировал.

Тем не менее, по данным Государственной фискальной службы, эти законодательные выкрутасы Холодова стоили бюджету потери около 7 млрд гривен.

В статье также говорится еще об одной атаке на международные табачные компании – о поправке к законопроекту №1209-1 авторства Холодова, где тоже заметна явная связь с его розничным бизнесом. Холодов предлагает в 2020-2025 годах дать торговцам сигаретами право "...превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%".

"Многочисленные законодательные инициативы депутата из президентской фракции "Слуга народа" Андрея Холодова уже стоили бюджету нескольких миллиардов недополученных поступлений и будут стоить еще, если его не остановить", - резюмировал автор статьи.

Больше новостей о: Табачные изделия Национализация Слуга народа British American Tobacco Украина Андрей Холодов Бритиш Американ Тобакко

Нардеп Холодов рассказал, почему он выехал на Кипр...
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукаше...
"Империал Тобакко": решение суда в пользу АМКУ нео...
В случае национализации Дельта Банка потери госуда...
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
Заболеваемость коронавирусом в Киеве упала еще вдвое за сутки
Новости
Правительство Ливана ушло в отставку из-за народных акций протеста 18:52
С Беларусью приостановили упрощенное пересечение границы 18:33
"Дарница" запустила онлайн-экскурсии по своему предприятию 18:09
В июле в Украине зафиксирована отрицательная инфляция 17:53
Экс-нардеп Шепелев получил первый приговор 17:45
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске 10:41
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом 15:40
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
Разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы 20:05
больше новостей
Перенос рабочих дней на 2021 год: Кабмин подготовил график
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok