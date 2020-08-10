"Слуга народа" Холодов угрожает "выдавить" из страны крупных иностранных налогоплательщиков, – СМИ

10 июля народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов предложил национализировать предприятия "Бритиш Американ Тобакко". Это громкое заявление прозвучало во время заседания рабочей группы по выполнению Меморандума правительства с табачными компаниями. В Министерстве экономики Украины считают, что такими заявлениями представители власти отпугнут иностранных инвесторов и даже грозят инвестиционными исками и большими потерями поступлений в бюджет.

Об этом говорится в статье, опубликованной интернет-изданием Обозреватель.

"Я чуть ли не единственный народный депутат, который вслух говорит о том, как табачники выводят из Украины миллиарды и не платят налоги на прибыль", - заявил Холодов. В то же время, как известно, 4 крупнейшие табачные компании - Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco – в совокупности приносят бюджету около 7% всех бюджетных поступлений. В абсолютном выражении в прошлом году их доля составила 50,7 млрд гривен при общих поступлениях в размере 777,1 млрд гривен. Эти 4 компании регулярно входят в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков. Именно против этих компаний ополчился Холодов и развернул полномасштабные "боевые" действия, по максимуму задействовав для этого полномочия депутата и зампредседателя профильного комитета, отметил автор статьи.

При этом, что журналисты программы "Схемы" обнаружили, что Холодов сам причастен к розничному табачному бизнесу.

Как написал автор статьи, пока Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году в Давосе зазывал иностранных инвесторов в Украину, заманивая их соблазнительными формами "инвестиционных нянь", Холодов в Украине вел работу с инвесторами не на словах, а на законодательном поле. Поправка №8 к законопроекту №1049, представленная в профильном комитете им и еще одним "слугой" Александром Дубинским, имела эффект взорвавшейся бомбы. Суть скандальной поправки заключалась в том, что она устанавливала маржу для оптовых торговцев в размере 7%, а для розничных – 13%. Учитывая статус "короля сигаретной розницы" Холодова, депутат продавил поправку об увеличении доходов своего бизнеса за счет других компаний – производителей. Как бы там ни было, поправку Президент ветировал.

Тем не менее, по данным Государственной фискальной службы, эти законодательные выкрутасы Холодова стоили бюджету потери около 7 млрд гривен.

В статье также говорится еще об одной атаке на международные табачные компании – о поправке к законопроекту №1209-1 авторства Холодова, где тоже заметна явная связь с его розничным бизнесом. Холодов предлагает в 2020-2025 годах дать торговцам сигаретами право "...превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%".

"Многочисленные законодательные инициативы депутата из президентской фракции "Слуга народа" Андрея Холодова уже стоили бюджету нескольких миллиардов недополученных поступлений и будут стоить еще, если его не остановить", - резюмировал автор статьи.