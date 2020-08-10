Последний шаг к окончательной ликвидации ГАСИ нужно сделать Раде, – СМИ

Не смотря на эпидемию коронавируса и сопротивление крупных застройщиков, реформа градостроения продвинулась достаточно далеко и для окончательной ликвидации коррупционной Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) нужно проявить политическую волю и принять нужные изменения в законодательство.

Об этом идет речь в статье "Финишная прямая. Что нужно сделать власти, чтобы завершить ликвидацию ГАСИ", опубликованной интернет-изданием Delo.ua.

Журналисты напомнили, что на сегодняшний день уже созданы органы, которые должны перебрать на себя функции ликвидируемой ГАСИ, в тестовом режиме запущена Единая государственная электронная система в сфере строительства.

Необходимые изменения в законодательство также приготовлены, написало издание, "на днях на круглом столе, состоявшемся под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, представили главные наработки законодателей, и эти наработки были в целом позитивно оценены экспертами, и, что самое важное, нашли поддержку у представителей строительного рынка, также участвовавших в их обсуждении на круглом столе".

В частности, говорится в статье, в дискуссии приняли участие представители ассоциации "Коло українських будівельників" (КУБ), которая "объединяет достаточно широкий круг так называемых средних застройщиков, которым не могло не импонировать то, что власть в законодательных предложениях пошла им на встречу".

"Таким образом законодательные изменения необходимые для перехода реформы на следующий этап в целом наработаны и теперь дело за малым – окончательно отшлифовать эти инициативы и проголосовать их в парламенте. Но не все так просто, крупные застройщики, которые достаточно хорошо себя чувствовали при старой системе, достаточно активно пытаются оставить все как есть или ограничиться косметическими изменениями", - написало издание, напоминая, что недавно свое видение реформы представил Офис простых решений и результатов Михеила Саакашвили "при активном содействии Конфедерации строителей во главе с крупным застройщиком и экс-главой Минрегиона во времена Порошенко Львом Парцхаладзе".

"Суть их инициатив, которые, к слову, явно противоречат концепции реформы, предложенной Президентом Владимиром Зеленским, свелась к тому, что вся уже проделанная работа в реформировании градостроительства неправильная и реформу надо начинать заново. Многие эксперты сошлись во мнении, что за предложениями Саакашвили, маячит тень крупных застройщиков", - отметило издание.

Также журналисты напомнили, что реформу регулярно критикуют и другие крупные игроки строительного рынка или связанные с ними люди: крупный застройщик Андрея Вавриш, который говорит про ГАСИ, что "убийством не оживляют", его партнер и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Дмитрий Исаенко, нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк и другие. Также в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием признать незаконным решение ликвидировать ГАСИ. За этим иском, по информации СМИ, стоит организация еще одного крупного застройщика – Алексея Кулагина.

"Сопротивление реформе ГАСИ идет достаточно активное и сегодня строительная сфера вплотную подошла к некому моменту Х. Либо законодательные изменения будут приняты и тогда остановить реформу будет уже крайне сложно, либо власть будет топтаться на месте к радости крупных застройщиков", - подытожило издание.

Напомним, реформа градостроительства, инициированная Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем в начале этого года. Первым шагом реформы стала ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции, которую высшее руководство страны назвало "коррупционным клещем" и "гнойником коррупции". 13 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В пятницу, 7 августа, в Кабмине под председательством Шмыгаля состоялась встреча в формате круглого стола с участниками рынка. На встрече обсуждались законодательные изменения, которые необходимо принять, чтобы реформа градостроительства вышла на новый этап, а ГАСИ была окончательно ликвидирована.