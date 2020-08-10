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10 августа 2020, понедельник, 12:05 1498
Экономика 2020-08-10T12:30:01+03:00
Українські Новини
Львовский авиаремонтный завод находится на грани банкротства, - СМИ

Львовский авиаремонтный завод находится на грани банкротства, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Экономика, Банкротство, Укроборонпром, ЛГАРЗ, Львовский авиаремонтный завод, Пузырь
Львовский авиаремонтный завод. Фото: antikor.com.ua
Львовский авиаремонтный завод. Фото: antikor.com.ua

Руководство Львовского авиаремонтного завода (ЛГАРЗ) скрывает данные о финансовом состоянии предприятия, сообщает портал kp.ua. На официальном сайте завода до сих пор так и не обнародовали финансовый отчет за первое полугодие 2020 года, хотя госконцерн "Укроборонпром" уже отчитался об общих показателях работы оборонного сектора.

Участники рынка отмечают, что ситуация на заводе ухудшается последний год-полтора. Хотя объективных причин для этого нет и дефицит денежных средств создан искусственно - предприятие целенаправленно ведут к банкротству. Возможно, для последующего его выкупа за бесценок или смены рукводителя. На сегодня реальное управление сосредоточено в руках замдиректора Владимира Пузыря, который со своими коллегами Кравчуком и Масловым постоянно докладывают в Киев о "саботаже" со стороны сотрудников завода, хотя до недавнего времени ЛГАРЗ показывал стабильный рост прибыли.

На сегодняшний день эти руководители сосредоточены не на развитии предприятия, а на организации закупок у "правильных" поставщиков, которых легко можно поставить под контроль. Качество закупаемых запчастей отошло на второй план, а информация о скандалах, просочившаяся в СМИ, объясняется "информационными атаками российских пропагандистских ресурсов".

Ни на многочисленные нарушения при закупках, ни на обращения людей, которых Пузырь и его команда пытаются дискредитировать, "Укроборонпром" не реагирует. И очевидно, что процессы, направленные на уничтожение завода, от которого зависит обороноспособность страны, возможны только при покровительстве чиновников "Укроборонпрома", отвечающих за авиационную отрасль.

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