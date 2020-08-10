Надеемся, что здравый смысл восторжествует и искусственные ограничения снимут, - заявление Skyrizon по ситуации с "Мотор Січ"

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч", представленные в Украине компанией Skyrizon, предоставили редакции "Українських Новин" свое официальное заявление в ответ на информационный запрос о ситуации на предприятии. Публикуем полный текст ответа, за подписью председателя совета директоров Skyrizon, господина Ван Цзина, а также копию официального заявления.

"Пять лет назад с надеждой и энтузиазмом мы приехали в Украину и инвестировали в компанию "Мотор Січ". Мы верили в светлое будущее компании благодаря сочетанию отличной украинской авиационной продукции и постоянного высокого рыночного спроса со стороны Китая.

Взаимное уважение, уважение людей и соблюдение закона, а также принцип взаимной выгоды всегда будут лежать в основе нашего сотрудничества с нашим украинским партнёром.

С первого дня нашей заинтересованности и работы с компанией "Мотор Січ", мы предельно ясно дали понять, что являемся партнёрами и стремимся сохранить "Мотор Січ" на украинской земле. Поэтому мы сразу же инвестировали в компанию немалые деньги. Руководство неоднократно заявляло, что именно китайские инвестиции поддерживают процветание компании, сохраняя тысячи рабочих мест в историческом городе.

Все эти пять лет мы выполняем свои обещания, уважая наших партнёров, соблюдая местное законодательство и следуя принципу взаимной выгоды. Компания "Мотор Січ" не смогла бы разрабатывать новые продукты и проекты, а также сохранять тысячи рабочих мест без наших инвестиций.

Это всегда был коммерческий проект, основанный на результатах нашего исследования рыночного спроса на продукты и технологии с учётом деловых отношений и целей. Нам очень жаль, что, по прошествии пяти лет, мы испытали только замешательство и разочарование.

Однако, мы не хотим политизации коммерческих проектов, поскольку это серьезно нарушит рыночные правила и порядок, что приведёт к ухудшению инвестиционной среды и потере инвестиционного доверия.

Нашему новому украинскому партнеру - компании "DCH", будет принадлежать более 25% акций компании, что даёт им право участвовать в управлении Компанией и сохранять её украинские особенности.

У нас есть грандиозный план для достижения нашей долгосрочной цели, которая включает в себя вливание значительных инвестиций в компанию "Мотор Січ" на территории Украины, в Запорожье, для поддержания и увеличения производственной мощности завода. Наше видение также включает в себя инвестирование средств в технологическое развитие компании на Запорожье, чтобы превратить её в технически подкованную.

Мы полностью привержены нашим принципам и неустанно стремимся к достижению целей. Мы очень рады компании DCH как новому партнёру!

Мы искренне верим, что, при участии DCH, мы сможем начать проект на правильной основе и уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Січ" со всей её энергией и потенциалом. Мы очень разочарованы большинством юридических действий, предпринятых прокуратурой относительно ареста определённых акций. Мы считаем, что это неверное и необоснованное суждение. Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций. Мы верим, что, в конце концов, здравый смысл, честность и справедливость восторжествуют!

Мы доверяем украинскому народу, его правительству и его правовой системе. Мы верим в справедливость, открытость и, прежде всего, в общество с прозрачной правительственной и правовой системой.

Ввиду последних заявлений, сделанных в отношении ОАО "Мотор Січ", в благополучии которого мы заинтересованы и намерены способствовать ему любыми средствами, мы считаем своим долгом обнародовать наши опасения. С точки зрения экономической логики и экономического суверенитета государства Украина, которое мы глубоко уважаем, действия отдельных представителей структур власти выглядят очень странно. Международное право гласит, что свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами и ничем иным. В случае с ОАО "Мотор Січ" были соблюдены все требования украинского законодательства, как в процессе приобретения доли в 2016 году, так и в последующий период. Тем не менее, мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены её поднять.

Мы полностью поддерживаем заявление Александра Ярославского, владельца и президента компании DCH, поскольку мы знаем его как человека, искренне и безоговорочно преданного интересам Украины. На основании этих соображений мы пришли к договорённости. Наше сотрудничество будет гарантом выполнения обязательств, которые мы совместно берём на себя перед украинским народом в отношении компании "Мотор Січ".

Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение положить конец искусственным препятствиям на пути развития компании.

С уважением, Совет директоров Компании "Skyrizon", - говорится в официальном ответе.