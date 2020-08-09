Реформа ГАСИ. Эксперт рассказал, как страхование строительства может заменить госпроверки

Привлечение девелоперов к выработке дальнейших шагов в реформировании градостроительной отрасли может дать позитивные плоды

Об этом, комментируя прошедшую в Кабинете министров по случаю Дня строителя встречу главы правительства Дениса Шмыгаля и других представителей власти с застройщиками, сообщил эксперт Дмитрий Марунич.

В частности, он отметил, что следующий этап реформы обговаривали: народный депутат от "Слуги народа" и глава профильного парламентского комитета Андрей Клочко а также "главы новых органов власти, призванных заменить ликвидированный "гнойник коррупции" ГАСИ – Юрий Васильченко (Государственная инспекция градостроения) и Алексей Башкиров (Госсервисслужба градостроения)".

"Именно эти два органа уже осенью должны начать исполнять все функции ГАСИ. Но чтобы это произошло, необходимо переписать законодательство. Именно об этом и шла речь на встрече – какие изменения нужно внести в законы о госрегулировании строительной деятельности, чтобы и коррупционные риски минимизировать, и условия для развития отрасли создать благоприятные", - отметил Марунич.

По его словам, представленные на встрече наработки изменений в законодательство "достаточно любопытные".

Во-первых, предлагается окончательно ликвидировать лицензирование в строительстве, что назрело уже давно. Во-вторых, передать ряд разрешительных и контрольных функций из централизованного органа власти органам местного самоуправления. При этом в пользу застройщиков будет работать "принцип альтернативности", то есть они получат право выбирать, где получать разрешение на строительство, и кто будет проверять их объекты на стадии проведения строительных работ", - подчеркнул эксперт.

В-третьих, по словам Марунича, предлагается ввести "добровольное страхование строительных рисков. И если застройщик решит страховаться, то уже страховая компания будет отвечать за качество строительства, а не государство, что логично. Страховой бизнес, которому придется платить за "косяки" строителей, кровно заинтересован в том, чтобы никаких "косяков" не было".

Также эксперт сообщил, что в Украине могут появиться "строительные шерифы" - инспекторы градостроения в регионах, они же главы региональных отделений Госинспекции градостроения, которые и будут от имени государства контролировать строителей, а за "шерифами" будет наблюдать главный инспектор градостроительства Украины, который кроме того будет выступать этаким арбитром – чиновником, который будет решать споры в строительстве в досудебном порядке. Но и в суды тоже можно будет обращаться.

"В общем интересных идей для дальнейшего развития реформы прозвучало достаточно много. Но важно еще и то, что в обсуждении законодательных инициатив приняли участие не только чиновники, но и представители рынка. Будем надеяться, что совместно удастся продолжить реформу так, чтобы украинский строительный бизнес стал более цивилизованным и менее коррупционным", - подытожил эксперт.

Напомним, реформа градостроительства, инициированная Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем в начале этого года. Первым шагом реформы стала ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции, которую высшее руководство страны назвало "коррупционным клещем" и "гнойником коррупции". 13 марта 2020 года Кабмин принял постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В рамках реформы в Украине созданы Государственная сервисная служба градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, и Государственная инспекция градостроительства, которая должна выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли. В настоящее время в Верховной Раде идет работа над законодательными изменениями, которые позволят новым органам заработать на полную мощность.