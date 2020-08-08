Нацкорпус объявил об участии в местных выборах и представил кандидатов в депутаты Одесского горсовета

Сегодня, 8 августа, в Одессе проходит съезд политической партии "Национальный Корпус", во время которого представят кандидатов на местные выборы. Прямая трансляция мероприятия проводится на канале партии в Youtube.

Съезд начался в 18:30 у Хаджибейского крепости, на территории парка Шевченко. Сейчас там собралось уже около полутора тысяч делегатов и гостей.

По словам лидера "Национального Корпуса" Андрея Белецкого, который также присутствовал на съезде, партия приняла окончательное решение – участвовать в местных выборах 2020 года. Он добавил, что к этому подталкивает активизация пропаганды и пророссийских политических сил внутри государства, а также – увеличение влияния Москвы на внутреннюю политику Украины. Лидер также подчеркнул, что Одесса является стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным "полем битвы" с пророссийским реваншем.

"Для пятой колонны – мы опасная сила и враги, для каждого Украинская мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее", – заявил политик.



