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08 августа 2020, суббота, 21:19 152
Политика 2020-08-08T21:21:47+03:00
Українські Новини
Нацкорпус объявил об участии в местных выборах и представил кандидатов в депутаты Одесского горсовета

Нацкорпус объявил об участии в местных выборах и представил кандидатов в депутаты Одесского горсовета

Валерия Драгомирова

Сегодня, 8 августа, в Одессе проходит съезд политической партии "Национальный Корпус", во время которого представят кандидатов на местные выборы. Прямая трансляция мероприятия проводится на канале партии в Youtube.

Съезд начался в 18:30 у Хаджибейского крепости, на территории парка Шевченко. Сейчас там собралось уже около полутора тысяч делегатов и гостей.

По словам лидера "Национального Корпуса" Андрея Белецкого, который также присутствовал на съезде, партия приняла окончательное решение – участвовать в местных выборах 2020 года. Он добавил, что к этому подталкивает активизация пропаганды и пророссийских политических сил внутри государства, а также – увеличение влияния Москвы на внутреннюю политику Украины. Лидер также подчеркнул, что Одесса является стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным "полем битвы" с пророссийским реваншем.

"Для пятой колонны – мы опасная сила и враги, для каждого Украинская мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее", – заявил политик.


В Одесский горсовет "Национальный Корпус" предложил 12 своих кандидатов. Ими стали: Давид Шубладзе (врач-хирург), Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер), Сергей Варламов (руководитель одесского отделения "Национального Корпуса"), Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист), Савицкая Виктория (педагог, общественная активистка), Яна Титаренко (эколог, общественный деятель), Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель), Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен), Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств "UF ММА"), Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель), Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен) и Владимир Никитенко (предприниматель).

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