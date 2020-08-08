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08 августа 2020, суббота, 15:05 742
Выборы 2020-08-08T16:01:13+03:00
Українські Новини
Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева, – Юлия Тимошенко

Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева, – Юлия Тимошенко

Ирина Николенко
Батьківщина, Всеукраинское объединение
Партия
Партия "Батьківщина"

Партия "Батьківщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной прессконференции с руководством киевской городской организации "Батьківщини" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

"Алексей Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева. Он – человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батьківщини", – заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.

По словам Алексея Кучеренко, он и команда "Батьківщини" имеют три приоритеты.

Первый – это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй – это инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет – это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" – подытожил Алексей Кучеренко.

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батьківщини" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом на мэра, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.

"Сегодня Киев и Украина потребует профессиональных управленцев как никогда раньше. Уверен, Алексей Кучеренко – самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы ", – сказал Нестор.

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