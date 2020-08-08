Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева, – Юлия Тимошенко

Партия "Батьківщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда". Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной прессконференции с руководством киевской городской организации "Батьківщини" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии. "Алексей Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева. Он – человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батьківщини", – заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=BvoWUwTG3I4" frameborder="0" allowfullscreen> По словам Алексея Кучеренко, он и команда "Батьківщини" имеют три приоритеты. Первый – это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян. Второй – это инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы. Третий приоритет – это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. "Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" – подытожил Алексей Кучеренко. В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батьківщини" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом на мэра, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко. "Сегодня Киев и Украина потребует профессиональных управленцев как никогда раньше. Уверен, Алексей Кучеренко – самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы ", – сказал Нестор.