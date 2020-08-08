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08 августа 2020, суббота, 10:01 557
Общество 2020-08-08T10:13:03+03:00
Українські Новини
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра

В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра

Кира Молчанова
Киев, Фестиваль, Сыр, Вино, Kyiv Food and Wine Festiva
Вино. Фото: pixabay
Вино. Фото: pixabay

Пока в Украине вино дорожает, попробовать самые лучшие сорта получится на фестивале Kyiv Food and Wine Festival, который пройдет 29 и 30 августа в самом сердце Киева.

Об этом сказано на странице события в Facebook.

"Новый сезон 2020 диктует определенные изменения и ограничения, но мы уверены, что любые трудности только делают нас сильнее и оказывают силы двигаться дальше еще с большим воодушевлением", - рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, они пообещали, что на событии будут соблюдаться все карантинные рекомендации МОЗ: на локации будет ограниченное количество гостей и обязательно нужно будет носить маску кроме тех моментов, когда будут дегустироваться сыр и вино. На месте будет достаточно антисептиков, а дополнительную маску можно будет купить прямо на месте.

Kyiv Food and Wine Festival Kyiv Food and Wine Festival

Организаторы события обещают еще более тщательно, чем обычно, следить за дезинфекцией поверхностей и помещений. Каждому гостю при предъявлении билета дадут индивидуальный бокал в подарок.

Четырнадцатый по счету фестиваль пройдет в галерее LAVRA.

"Это атмосферная локация с тремя большими дворами и лофтовыми помещениями, где будет комфортно при любой погоде", – рассказали организаторы.

На Kyiv Food and Wine Festival приглашены лучшие виноделы с винами нового сезона, новые семейные винодельни, сыровары со всех уголков Украины, школа вина и музыкальная локация с джазом.

Как сообщали Українські Новини, в Германии впервые не удалось собрать урожай виноград для вина "Айсвайн", которое делают из замороженных ягод: в стране не было морозов, способных заморозить виноградины.

До объявления карантина в Киев на SuperNatural Wine Festival не приехали виноделы из Италии и Грузии из-за коронавируса.

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