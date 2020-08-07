подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Застройщики не хотят "возрождения" ликвидированной ГАСИ через суд, - Глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук
07 августа 2020, пятница, 19:28 479
Экономика 2020-08-07T19:28:09+03:00
Українські Новини
Застройщики не хотят "возрождения" ликвидированной ГАСИ через суд, - Глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Квате

Застройщики не хотят "возрождения" ликвидированной ГАСИ через суд, - Глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук

Надежда Комендантова
ГАСИ, Юрий Кватерчук
Юрий Кватерчук. Скриншот
Юрий Кватерчук. Скриншот

Ассоциация строителей "Коло українських будівельників" (КУБ) обеспокоена попыткой в судебном порядке отменить ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом на встрече представителей власти со строительным бизнесом по случаю Дня строителя, состоявшейся под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук.

В частности, обращаясь к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, Кватерчук поблагодарил его за возможность принять участие в обсуждении будущего реформы градостроительства, а также высказал поддержку решению ликвидировать ГАСИ. "Мы благодарны вашей команде за то, что вы выполняете свои обещания", - отметил Кватерчук.

Глава Совета ассоциации "КУБ" отметил, что ликвидация лицензирования и замена лицензий сертификацией ответственных за инжиниринг профессионалов это очень хороший сигнал для рынка.

Кроме того, Кватерчук рассказал, что в ассоциации активно обсуждался вопрос обязательного строительного страхования и выразил общее мнение: страхование должно быть добровольным как альтернатива разрешительной системе.

"Что касается реформы, хотел бы отметить следующие новации: Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба в градостроительстве будут иметь характер альтернативности и центральный орган и местные органы самоуправления будут выполнять выдачу разрешений и контрольные функции", - отметил глава совета ассоциации "КУБ".

Отдельно глава Совета ассоциации "КУБ" коснулся желания некоторых "групп" свернуть реформу. "Нам стало известно, что в суд подан иск об отмене постановлений Кабинета министров Украины №№ 218 и 219, которыми ликвидирована ГАСИ и созданы новые органы Государственная инспекция градостроение и Государственная сервисная служба градостроения. 12 августа уже состоится судебное заседание и определенные группы влияния заинтересованы в позитивном решении этого судебного процесса".

В свою очередь Денис Шмыгаль заверил, что указанные постановления были приняты в соответствии с действующим законодательством и выразил уверенность, что суд подтвердит законность решений Кабмина. "Мы нигде не превышали своих полномочий, благодарю за такую обеспокоенность. Думаю, мы правомерность этих постановлений отстоим", - заявил Премьер.

Напомним, в марте этого года Президент и Премьер-министр дали старт реформе градостроительства. Кабинет министров на заседании 13 марта 2020 года принял постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В июле Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску относительно признания незаконным указанных постановлений Правительства.

Больше новостей о: ГАСИ Юрий Кватерчук

Харьков попал в "красную зону", но отказался усиливать карантин
Больше четверти украинских заведений могут закрыться до конца года
Новости
Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую" 19:37
Застройщики не хотят "возрождения" ликвидированной ГАСИ через суд, - Глава Совета ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук 19:28
На боевиков-иностранцев, воевавших на Донбассе, открыли более ста дел, — офис генпрокурора 19:17
Власти Ливана заявили о возможном внешнем вмешательстве ко взрыву в Бейруте 19:04
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя 19:01 Видео
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Восьмилетний мальчик, которого ранее объявили утонувшим в бассейне ТРЦ, выжил 10:22
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
больше новостей
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Павел Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
У Виктора Павлика умер сын 10:26
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
больше новостей
Международные резервы НБУ в июле увеличились на 1% до $28,8 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok