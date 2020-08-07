Американская компания, купившая одесский стадион "Черноморец", намерена вложить в него $10 млн

Американская компания Allrise Capital Inc намерена инвестировать более 10 млн долларов в купленный стадион "Черноморец".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Отмечается, что компания приобрела стадион 22 мая на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 193,8 млн гривен.

"Наша задача - сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтоб внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса", - сообщил директор компании Руслан Зуниров.

По его словам, Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально значимых мероприятий в регионе.

Выход на окупаемость инвестиционного проекта ожидается в течение 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, стадион "Черноморец" находился на балансе ликвидируемого "Имэксбанка".

В мае 2015 Национальный банк своим постановлением принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного "Имэксбанка" (Одесса).

Тем временем, предприятие концерна "Укроборонпром" "Опытно-проектный центр кораблестроения" может потерять 47,7 млн гривен из-за ликвидации "Имэксбанка".