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  • 11.08.20 10:00 Круглый стол: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?"
07 августа 2020, пятница, 14:54 9
Пресс-центр 2020-08-07T15:05:01+03:00
Українські Новини
11.08.20 10:00 Круглый стол: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?"

11.08.20 10:00 Круглый стол: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?"

Алина Заика

11 августа 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?"

Инициатор дискуссии: Федерация работодателей Украины.

Вопросы к обсуждению:

  • Текущее состояние задолженности предприятий ТКЭ и ТЭЦ. Начнется ли отопительный сезон вовремя?
  • Влияние состояния предприятий ТКЭ на местные бюджеты. Какую цену платят общины?
  • Причины возникновения долгов: спецсчета как форма крепостничества отрасли.
  • Источники погашения существующей задолженности: возможные сценарии.

К участию приглашены: народные депутаты, представители органов местного самоуправления, Ассоциации городов Украины, Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", Всеукраинской конфедерации работодателей ЖКХ, предприятий ТКЭ.

Список спикеров будет обнародован дополнительно.

Предварительная регистрация обязательна!

Для участников на email: okylik@gmail.com или по тел.: (093) 596-00-89, в 18.00 10.08.2020

Аккредитация СМИ: press2@fru.org.ua или по телефону (044) 251-70-48.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.facebook.com/ukranews

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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