11.08.20 10:00 Круглый стол: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?"

11 августа 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?" Инициатор дискуссии: Федерация работодателей Украины. Вопросы к обсуждению: Текущее состояние задолженности предприятий ТКЭ и ТЭЦ. Начнется ли отопительный сезон вовремя? Влияние состояния предприятий ТКЭ на местные бюджеты. Какую цену платят общины? Причины возникновения долгов: спецсчета как форма крепостничества отрасли. Источники погашения существующей задолженности: возможные сценарии. К участию приглашены: народные депутаты, представители органов местного самоуправления, Ассоциации городов Украины, Межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", Всеукраинской конфедерации работодателей ЖКХ, предприятий ТКЭ. Список спикеров будет обнародован дополнительно. Предварительная регистрация обязательна! Для участников на email: okylik@gmail.com или по тел.: (093) 596-00-89, в 18.00 10.08.2020 Аккредитация СМИ: press2@fru.org.ua или по телефону (044) 251-70-48. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.facebook.com\/ukranews Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.