В следующем году планируется открытие 2 станций метро на Виноградаре, – Кличко

Строительство линии метрополитена на Виноградарь продолжается. Ориентировочно через 2 недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Также мэр продемонстрировал видеозапись со строительной площадки у будущей станции метро "Мостицкая".

"Строительство 2 новых станций метро на Виноградарь - "Мостицкая" и "Проспект правды" - важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке, - сказал Кличко. - Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец".

https://www.youtube.com/watch?v=cQxEhfS-3Rs" frameborder="0" allowfullscreen>

По словам мэра, из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ. Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.

"А в отношении мощности щита - за месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей. Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все для того, чтобы в конце следующего года открыть 2 новых станции метро", - отметил Виталий Кличко.