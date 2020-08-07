11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

11 августа 2020года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится круглый стол на тему: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию". В ходе круглого стола эксперты и политики обсудят: Насколько эффективной можно считать работу НАБУ? Оправдало ли Бюро доверие населения? Отсутствие полномочий, отсутствие политической воли или непрофессионализм – что препятствует эффективной борьбе с коррупцией? Вмешательство иностранных структур в работу украинской правоохранительной системы – проблема или необходимость? Активисты и профессионалы – союзники или противники? Глава НАБУ Артем Сытник – почему у него не получилось? Что нужно для успешной борьбы с коррупцией в Украине? Спикеры: Дмитрий Джангиров, политический консультант; Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры"; Руслан Бортник, директор Украинского института политики; Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой"; Игорь Серков, адвокат (полковник юстиции в запасе), экс-военный прокурор; Антон Поляков, народный депутат Украины IX созыва, член комитета по вопросам антикоррупционной политики. К участию приглашены: Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины; Артём Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.