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  • 11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"
07 августа 2020, пятница, 14:11 26
Пресс-центр 2020-08-07T15:00:02+03:00
Українські Новини
11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

Алина Заика

11 августа 2020года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится круглый стол на тему: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию".

В ходе круглого стола эксперты и политики обсудят:

  • Насколько эффективной можно считать работу НАБУ?
  • Оправдало ли Бюро доверие населения?
  • Отсутствие полномочий, отсутствие политической воли или непрофессионализм – что препятствует эффективной борьбе с коррупцией?
  • Вмешательство иностранных структур в работу украинской правоохранительной системы – проблема или необходимость?
  • Активисты и профессионалы – союзники или противники?
  • Глава НАБУ Артем Сытник – почему у него не получилось?
  • Что нужно для успешной борьбы с коррупцией в Украине?

Спикеры:

  • Дмитрий Джангиров, политический консультант;
  • Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры";
  • Руслан Бортник, директор Украинского института политики;
  • Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой";
  • Игорь Серков, адвокат (полковник юстиции в запасе), экс-военный прокурор; 
  • Антон Поляков, народный депутат Украины IX созыва, член комитета по вопросам антикоррупционной политики.

К участию приглашены:

  • Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины;
  • Артём Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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