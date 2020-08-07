Верещук может выиграть местные выборы в Киеве, - Гордон

Журналист Дмитрий Гордон в эфире на телеканале НАШ заявил, что партия "Слуга народа" может выиграть местные выборы благодаря нардепу Ирине Верещук.

"В Киеве они (партия" Слуга народа "- прим.) могут выиграть благодаря Ирине Верещук. Потому что эта фигура неординарная. Мне нравится она. Вот здесь может быть интересно", - заявил он.

Также Дмитрий Гордон прогнозирует, что во второй тур выборов Киевского городского головы пройдут Виталий Кличко и Ирина Верещук. Он убежден, что в Верещук хорошие шансы для рывка, а в Пальчевского - для падения.

"Первое место Кличко - 47%, второе место Пальчевский - 14%, третье место Верещук - 10,7%. Затем Омельченко, Попов и так далее. Верещук имеет хорошие шансы для рывка. Пальчевский имеет хорошие шансы для падения. Я думаю, что во втором туре мы увидим Кличко и Верещук состоянию на сейчас. Потому что, как я говорил, мы можем увидеть две фигуры, которые перевернут вообще все понимание о выборах", - подчеркнул он, комментируя данные социологических исследований, которыми владеет.

Относительно шансов на победу Верещук над Кличко Гордон отметил, что многое зависит от нее самой, а она готова драться.

Как известно, 16 июля 2020 года Ирина Верещук победила в партийном праймериз. Победителя праймериз определяли путем тайного голосования, учитывая при этом результаты последних социологических исследований, рассказали в президентской политсиле.

По словам Президента Владимира Зеленского, именно в Верещук пока самый высокий рейтинг в Киеве среди всех претендентов от "Слуги народа".

"Спасибо всем, победа будет за нами", - сказала сама госпожа Верещук, комментируя свою победу в праймериз.