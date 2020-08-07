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07 серпня 2020, пʼятниця, 13:59 374
Вибори 2020-08-07T15:00:02+03:00
Українські Новини
Верещук може виграти місцеві вибори в Києві, - Гордон

Верещук може виграти місцеві вибори в Києві, - Гордон

Петро Стуженко
Кличко, КМДА, Київрада, Гордон, Верещук
Киевсовет, мэрия Киева. Фото: gordonua.com
Киевсовет, мэрия Киева. Фото: gordonua.com

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі на телеканалі НАШ заявив, що партія "Слуга народу" може виграти місцеві вибори завдяки нардепу Ірині Верещук. 

"У Києві вони (партія “Слуга народу” – прим.) можуть виграти завдяки Ірині Верещук. Тому що ця постать неординарна. Мені подобається вона. Ось тут може бути цікаво", - заявив він. 

Також Дмитро Гордон прогнозує, що у другий тур виборів Київського міського голови пройдуть Віталій Кличко та Ірина Верещук. Він висловив переконання, що у Верещук хороші шанси для ривка, а у Пальчевського - для падіння. 

"Перше місце Кличко - 47%, друге місце Пальчевський - 14%, третє місце Верещук - 10,7%. Потім Омельченко, Попов і так далі. Верещук має хороші шанси для ривка. Пальчевський має хороші шанси для падіння. Я думаю, що у другому турі ми побачимо Кличка і Верещук станом на зараз. Тому що, як я говорив, ми можемо побачити дві фігури, які перевернуть взагалі все розуміння про вибори", - підкреслив він, коментуючи дані соціологічних досліджень якими володіє.

Щодо шансів на перемогу Верещук над Кличком Гордон зазначив, що багато залежить від неї самої, а вона готова битися. 

Як відомо, 16 липня 2020-го року Ірина Верещук перемогла у партійному праймеріз

Переможця праймеріз визначали шляхом таємного голосування, враховуючи при цьому результати останніх соціологічних досліджень, розповіли в президентській політсилі.

За словами Президента Володимира Зеленського, саме у Верещук наразі найвищий рейтинг в Києві серед усіх претендентів від "Слуги народу".

"Дякую всім, перемога буде за нами", - сказала сама пані Верещук, коментуючи свою перемогу у праймеріз.

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